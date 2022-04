Klützer Winkel: Fünf Highlights von Allee bis zweitältestes Seeheilbad

Klützer Winkel

Der Klützer Winkel an der Mecklenburgischen Ostseeküste ist zwischen den Hansestädten Lübeck und Wismar in die Landschaft eingebettet. Es ist eine beschauliche Region. Große Städte gibt es hier nicht, dafür Herrenhäuser, Wiesen, Felder und verträumte Dörfer. Das Ostseebad Boltenhagen ist der wohl bekannteste Kurort in der Region. Hier findet sich auch, was selten geworden ist: ruhige Naturstrände. Kilometerlang laden sie zu ausgedehnten Spaziergängen ein, die Steilküste zieht mit seinen malerischen Ausblicken auf die Ostsee ihre Besucher an. Die wohl bekannteste Sehenswürdigkeit ist aber Schloss Bothmer mit einer wunderschönen Festonallee.

1. Besuch im Herzen des Klützer Winkels

Das mehr als 800 Jahre alte Klütz ist allein schon eine Reise wert. Die St. Marien-Kirche im Stil der norddeutschen Backsteingotik, die Klützer Mühle und das Literaturhaus des Schriftstellers Uwe Johnson sind Grund genug, dieser schön gelegenen kleinen Stadt einen Besuch abzustatten. Nur drei Kilometer von der Ostsee entfernt liegt die idyllische Kleinstadt. Die Mischung aus ländlichem Charme und urbaner Struktur verleiht Klütz ein unverwechselbares Flair.

2. Schloss Bothmer und die Festonallee

Das Highlight des Ortes Klütz ist das Schloss Bothmer, die größte erhaltene Barockanlage in Mecklenburg-Vorpommern. Dieses aufwendig renovierte Ensemble aus Architektur und Gartenanlage muss jeder besuchen und betreten, wer einmal den Klützer Winkel erkundet. Bemerkenswert ist auch die sogenannte Festonallee, eine mit Holländischen Linden gesäumte 270 Meter lange Straße, die auf das Schloss hinführt.

3. Seeheilbad und Urlaubsort: Boltenhagen

Von Klütz weiter in Richtung Ostseeküste erstreckt sich das Ostseebad Boltenhagen. Es ist sogar anerkanntes Seeheilbad und deshalb besonders im Gesundheitstourismus beliebt. Boltenhagen ist bekannt für seinen feinsandigen und mehr als fünf Kilometer langen Strand, eine imposante Steilküste und eine 290 Meter in die Ostsee ragende Seebrücke. Naturnah und familienfreundlich zeigt sich der beliebte Urlaubsort. An der neuen Promenade säumen sich Cafés und Restaurants, die schönsten Hotels und Ferienhäuser sind oft schon früh im Jahr ausgebucht.

4. Festspielsommer Mecklenburg-Vorpommern auf dem Schloss

Ein ganz besonderes Ereignis bietet sich für jeden, der Schloss Bothmer nicht besucht, um es in der natürlichen Stille auf dem Lande zu erleben, sondern im Rahmen des Festspielsommers Mecklenburg-Vorpommern. Die Schlossanlage wird dann zum Herzstück des Festivals.

Nachdem die Konzertreihe aufgrund der Corona-Pandemie aussetzen musste, soll es in diesem Jahr wieder weitergehen. Im Sommer finden hier die schönsten klassischen Konzerte der Festspiele statt. In der Wärme der schönsten Jahreszeit erklingen unter blauem Himmel und vor der Kulisse des barocken Anwesens der Adelsfamilie Bothmer mehrere musikalische Konzerte. Unsere Empfehlung: Nach dem Konzert noch ein Spaziergang am Meer und den Klängen und Eindrücken aus dem schönen Klütz nachsinnen.

5. Wildes Wasser, raue Klippen: Mecklenburgs ursprünglichste Steilküste

Im westlichen Teil des Ortes Groß Schwansee erstreckt sich noch ein flacher Sandstrand. Von hier aus steigt die Küste bis zur Brooker Höhe immer weiter an. Der bedeutende und uralte Buchenbestand auf der Steilküste ist ein Wahrzeichen für die Ursprünglichkeit und Naturbelassenheit der Region. Bis zu 30 Meter hoch ragt die Steilküste hier empor, ihr Weg wird mal steinig, mal weit. Die offiziellen Wege werden auch gern als Fahrradstrecke für fortgeschrittene Radfahrer und atemberaubende Ausblicke auf die Ostsee genutzt. Gerade weil dieser Abschnitt aus Küste und Wald so ursprünglich ist, sollte jeder Besucher vorsichtig sein und die Umwelt achten.

Von Lea-Marie Kenzler