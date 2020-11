Klütz

Die Corona-Krise und der erneute, wenn auch abgeschwächte, Lockdown beschäftigt auch die Kirchengemeinden. Vor allem mit Blick auf das Weihnachtsfest ist es notwendig, nicht nur einen Plan A, sondern auch Plan B und im Zweifelsfall Plan C vorbereitet zu haben. So beschreibt zumindest Pastorin Pirina Kittel in Klütz die Situation kurz vor der Adventszeit.

Plan B: Andacht vor den Kirchen

Wie in den vergangenen Jahren können die Weihnachtsgottesdienste in diesem Jahr jedenfalls nicht ablaufen. „In Klütz gab es bisher am 24. Dezember zwei Christandachten mit jeweils 200 bis 300 Teilnehmern. Das ist unter den Corona-Bedingungen nicht möglich“, sagt sie. Deshalb setzt sie voll auf Plan B: „Wir werden vor die Kirchen gehen. Andere machen es so, dass sie Eintrittskarten ausgeben, das möchte ich aber nicht.“

Seebrückengottesdienst als Vorbild

Die Kirche auf der Paulshöhe in Boltenhagen. Quelle: Malte Behnk

So wird sie erst um 15 Uhr vor der Kirche in Boltenhagen eine Christandacht abhalten. „Dort wird uns auch Ilja Pril mit einem E-Piano musikalisch begleiten“, sagt Pirina Kittel. Beim Seebrückengottesdienst, der vor die Kirche verlegt worden war, habe das schon sehr gut funktioniert. „Der Platz vor der Kirche ist groß genug, dass man sich dort mit Abstand aufhalten kann“, sagt die Pastorin. Abstand, Hygiene und Alltagsmasken, also die AHA-Regeln, sind das wichtigste Mittel der Kirchengemeinde.

Tanne vom Gewerbeverein und Musik der Feuerwehr

Die Marienkirche in Klütz. Quelle: Malte Behnk

Um 16 Uhr beginnt dann der Weihnachtsgottesdienst vor der Marienkirche in Klütz. „Dort unterstützt uns der Handwerker- und Gewerbeverein. Er baut ein Zeltdach für den Musikzug der Feuerwehr auf und stellt auch eine große Weihnachtstanne vor die Kirche“, freut sich die Pastorin über die Unterstützung.

Die Dorfkirche in Bössow. Quelle: Daniel Heidmann

In Bössow beginnt die Andacht am Heiligabend um 17 Uhr vor der Dorfkirche. „Dort begleiten uns die Grevesmühlener Bläser“, sagt Pirina Kittel. „Sie werden vorher eine Stunde auf dem Grevesmühlener Marktplatz spielen. Da finde ich es ganz toll, dass sie uns auch noch unterstützen.“ Der Abschluss am Abend des 24. Dezember soll dann aber tatsächlich so ähnlich werden, wie gewohnt. Um 23 Uhr beginnt in der Boltenhagener Kirche eine späte Andacht in besinnlicher Runde.

Kurze Predigt und viel Musik

Die Christandachten vor den jeweiligen Kirchentüren werden in diesem Jahr auch nicht so lange dauern wie gewohnt. „Es werden etwa 30 bis 40 Minuten mit viel Musik und einer kurzen Predigt“, sagt Pirina Kittel. „Atmosphärisch wird es sehr schön. Ich hoffe, dass auch das Wetter mitspielt.“

Kirchen sind geöffnet und geschmückt

Die Klützer Pastorin weiß aber auch, dass es Menschen in den Kirchengemeinden gibt, die wegen der Corona-Pandemie vorsichtig sein wollen und die Andachten meiden werden. „Daher werden alle drei Kirchen innen weihnachtlich geschmückt und auch geöffnet sein“, sagt Pirina Kittel. „In Klütz wird Manfred Absalon am Nachmittag vor der Andacht weihnachtliche Musik spielen.“

Gelebte Ökumene

Am 1. Weihnachtsfeiertag wird zudem eine katholische Messe in der Klützer Marienkirche gefeiert. „Wir haben die katholische Gemeinde dazu eingeladen, weil in deren Kirche viel weniger Platz ist“, sagt Kittel. „Ich finde das ein sehr schönes Zeichen der Ökumene“, sagt sie zu dem Entschluss des Kirchengemeinderats.

Lebendiger Adventskalender ist möglich

Auch einen lebendigen Adventskalender wird es in Klütz, Boltenhagen und Bössow in diesem Jahr geben. „Die Treffen gelten als kleine Andachten“, erklärt Pirina Kittel. „Die sind weiterhin möglich, weil es ein Recht auf Religionsausübung gibt.“ Bislang haben elf Akteure zugesagt, jeweils einen Tag zu gestalten. Allerdings werden die Zusammenkünfte alle draußen stattfinden. „Es ist aber möglich, dass Heißgetränke angeboten werden. Dass jeder seinen eigenen Becher mitbringt, hat sich schon eingebürgert.“

Von Malte Behnk