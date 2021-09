Groß Schwansee

Etwa 13 Kilometer Strand zwischen Dassow und Warnkenhagen an der westlichsten Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns haben freiwillige Helfer am Wochenende von Müll, Plastik und anderen Zivilisationsresten gesäubert. Damit beteiligten sie sich am Internationalen Küstenputztag (International Coastal Cleanup Day), der jedes Jahr in der ganzen Welt am dritten Sonnabend im September stattfindet.

Aufräumen startete an mehreren Stationen

An mehreren Treffpunkten hatten sich die Helfer am Vormittag gesammelt. So empfingen Christiane Mrozek von der mobilen Kaffeebude „Kuchenfeuer“, Frank Gade von der Kiteschule „Stehtief“ sowie Elke Hohls und René Beutekamp von der Naturstation „Fischerkaten“ die Müllsammeler an den verschiedenen Strandzugängen in Barendorf, Groß Schwansee und Brook mit Eimern und Müllzangen.

Die Naturstrände zwischen Dassow und Brook wurden von Freiwilligen gereinigt. An der Naturstation „Fischerkaten“ trafen sich alle Helfer. Quelle: privat

Viele OP-Masken wurden gefunden

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren zufrieden: Die gesammelten Mengen waren nicht sehr groß. Allerdings wurde deutlich, dass viele Mund-Nase-Schutzmasken zu finden sind. Ein Ehepaar berichtet, dass sie vor vier Wochen nach etwa zwei Stunden Strandmüllsammeln 21 Schutzmasken am Strand von Groß Schwansee gefunden haben.

Familien nutzten die Müllsammel-Aktion für einen Strandausflug. Quelle: privat

Einheimische und Gäste sammeln immer wieder

„Da viele Einheimische und Gäste regelmäßig auf ihren Strandspaziergängen gefundene Müllteile mitnehmen, sind die Strände des Klützer Winkels relativ sauber“, stellt Elke Hohls fest. Außerdem fahren die Bauhöfe der Küstengemeinden Dassow und Kalkhorst in der Saison ständig große Mengen Müll von den Sammelbehältern an den Strandzugängen ab.

OP-Masken, Verpackungsreste, Zigarettenstummel aber auch Plastikbeutel mit Hundekot fanden die Helfer an den Stränden. Quelle: privat

Das Parken auf „Rainers Parkplatz“ in Barendorf war für die Müllaktivisten kostenlos, einen Gratis-Kaffee gab es beim „Kuchenfeuer“. Trotz des Nieselregens kamen zahlreiche Interessierte mit großen und kleinen Eimern. „Eine erfolgreiche Müllsammel-Aktion bedeutet eigentlich: erfolglos Müllsammeln“, formulierte Meike Rothländer vom Verein Naturraum Klützer Winkel e.V. das Ziel einer Müllaktion.

Nach Stürmen im Frühjahr nochmal sammeln

René Beutekamp schlug vor, nach den winterlichen Sturmhochwassern im Frühjahr erneut eine Strandmüll-Sammelaktion zu starten. Schließlich freien sich nicht nur Strandgäste über saubere Naturstrände, auch die Meerestiere und Vögel der Ostsee sind von Müllteilen bedroht, besonders vom sich in Kleinstteilchen zersetzenden Plastikmüll.

Von Malte Behnk