Klütz/Boltenhagen

Noch hat ja gerade erst der Herbst begonnen, aber die Planung der Advents-, Winter- oder Weihnachtsmärkte läuft bei vielen Organisatoren schon seit dem Frühjahr und die Corona-Pandemie hat für sie viele Fragen aufgeworfen.

Sind Weihnachtsmärkte machbar?

Die Hauptfrage war: Kann unser Weihnachtsmarkt in diesem Jahr überhaupt stattfinden? Der Handwerker- und Gewerbeverein Klützer Winkel, der mit der Kirchengemeinde und der Stadt jedes Jahr den Weihnachtsmarkt rund um die Klützer Kirche organisiert hat lange über dieser Frage gebrütet. „Wir haben mit Bürgermeister Jürgen Mevius und Pastorin Pirina Kittel mehrfach zusammengesessen und überlegt, was machbar ist und was nicht“, sagt Peter Maerz, Vorsitzender des Handwerker- und Gewerbevereins.

Klütz : Verein kann Auflagen nicht erfüllen

Bürgermeister Jürgen Mevius, Pastorin Pirina Kittel und Peter Maerz (v. l.), Vorsitzender des Handwerker- und Gewerbevereins Klützer Winkel, eröffneten den Weihnachtsmarkt 2019. Quelle: Dirk Hoffmann

„Wir können die Auflagen, die notwendig sind, nicht erfüllen“, ist sein Schluss aus all den Überlegungen. „Wenn ich nur unsere Tombola nehme, bei der immer recht viel Andrang ist, dann würde die Schlange der Anstehenden mit dem vorgegebenen Abstand rund um die Kirche reichen“, sagt Peter Maerz. Im vergangenen Jahr hatte der Verein etwa 4000 Lose verkauft und es konnten 700 Preise gewonnen werden, darunter zwei Fernsehgeräte.

Im nächsten Jahr mit vereinten Kräften

„Wahrscheinlich würde ein Weihnachtsmarkt unter den heutigen Auflagen nicht so viel Spaß machen“, sagt er. „Dafür machen wir es dann im nächsten Jahr mit vereinten Kräften mindestens so schön wie bisher“, kündigt er für 2021 an. Rund um die Kirche in Klütz wird der Weihnachtsmarkt jedes Jahr nicht nur von den HGV-Mitgliedern, sondern von mehreren Vereinen gestaltet. Auch Schüler engagieren sich jedes Jahr. Auf große Zusammenkünfte sollte man in diesem Winter mit Blick auf steigende Corona-Infektionszahlen aber besser verzichten, meint Peter Maerz.

Keine Adventszeit in der Festscheune

Auch beim Erdbeerhof Glantz in Hohen Wieschendorf hat man sich schweren Herzens zu einer Absage des Weihnachtsmarktes in der Festscheune entschieden. Aber im Dezember kann man es sich auf dem festlich geschmückten Gelände beim Tannensägen, bei Bratwurst und Glühwein gutgehen lassen kann. Weihnachtlich geschmückte Erdbeertunnel sorgen zudem für geschützte Plätze. Der Weihnachtsbaumverkauf findet trotzdem statt.

Boltenhagen plant Wintermarkt

Der Wintermarkt in Boltenhagen öffnet kurz vor Weihnachten bis ins neue Jahr. Quelle: Bernd Kühn

Etwas anders ist die Lage auch aufgrund des Veranstaltungsortes im Kurpark im Ostseebad Boltenhagen. Dort wird der Wintermarkt, der am 19. Dezember beginnt und erst am 3. Januar wieder abgebaut werden soll, noch beworben. „Wir arbeiten derzeit auf Hochtouren mit dem Marktleiter und dem Gesundheitsamt an der Feinstellung des Corona-Hygienekonzeptes, welches wir bereits vor längerer Zeit eingereicht haben“, sagt die stellvertretende Kurdirektorin Katleen Herr.

Eingezäunter Kurpark

Vorgesehen wäre, dass der Kurpark als Veranstaltungsgelände für den Wintermarkt eingezäunt wird. „Dort würden wir einen Ein- und einen Ausgang schaffen, an denen Security-Leute Marken ausgeben, damit wir sicherstellen können, dass nur eine bestimmte Anzahl Besucher in dem Gelände ist“, sagt Katleen Herr. „Wir setzen alles daran, dass der Wintermarkt stattfinden kann, er soll aber seine Wertigkeit behalten.“ Immerhin sei Boltenhagen noch immer sehr gut für den Jahreswechsel gebucht. Daher werde es auch ein Kinderprogramm im Festsaal geben.

Kein Neujahrsbaden 2021 Wegen der Corona-Pandemie müssen die Silvesterpartys am 30. und 31. Dezember sowie das Neujahrsbaden am 1. Januar im Ostseebad Boltenhagen ausfallen. Vor allem der große Andrang von Zuschauern macht das Anbaden am ersten Tag des Jahres nicht umsetzbar. Die Menschenmassen könnten nicht aufgeteilt werden und es könnte nicht sichergestellt werden, dass Mindestabstände eingehalten werden. Am 1. Januar 2020 war ein Teilnehmerrekord aufgestellt worden. 408 Kinder, Frauen und Männer hatten sich in das Wasser der Ostsee gewagt.

Weihnachtswelt der Lebensart in Brook

Auch die Lebensart Weihnachtswelt auf Gut Brook soll am 27, 28. und 29. November stattfinden. Wie schon bei der Lebensartmesse im Sommer sollen Besucher ihre Tickets für die Veranstaltung möglichst online kaufen, um Wartezeiten zu minimieren. Aber es wird auch eine Kasse am Eingang geben. „Wir wollen den Ausstellungsanteil auf dem Außengelände erhöhen und in die Scheunen können wir nur eine bestimmte Zahl von Gästen lassen“, sagt Organisator Burkhard Golla. „Wir haben aber bei den Veranstaltungen seit Sommer die Erfahrung gemacht, dass die Besucher hoch diszipliniert sind. Allerdings sind es auch etwas weniger.“

Die Lebensart Weihnachtswelt auf Gut Brook soll vom 27. bis 29. November stattfinden. Quelle: Malte Behnk

Hygienekonzept und AHA-Regeln

Die Veranstalter setzen nach guten Erfahrungen vor allem auf das Einhalten der AHA-Regeln durch die Besucher. Masken müssen nur in den Servicebereichen wie Ein- und Ausgang und den Sanitärräumen getragen werden. In Situationen wo sich kurzzeitig mehr Menschen aufhalten, wird gebeten, die Maske auch aufzusetzen. Auch gastronomische Angebote wird es trotz Corona geben. Allerdings müssen sich Besucher darauf einstellen, auch hier Kontaktdaten abzugeben.

Von Malte Behnk