Kalkhorst/Klütz

Wer in den nächsten Jahren im Klützer Winkel ein Eigenheim bauen möchte, hat gute Chancen. Die Gemeinde Kalkhorst will ihre Dorfmitte entwickeln. Dort sollen zwei Mehrfamilien- und etwa 14 Einfamilienhäuser entstehen. Außerdem wird das Gelände der ehemaligen Kita für altersgerechte Wohnungen überplant und im Ortsteil Elmenhorst gibt es Grundstücke für zehn Einzelhäuser.

Kalkhorst plant bis 2030

Für die Kalkhorster Dorfmitte stellt die Gemeinde momentan den Bebauungsplan auf. „Wir haben ein Konzept für die Entwicklung der Gemeinde bis 2030 erarbeitet und es den Genehmigungsbehörden vorgelegt“, sagt Kalkhorsts Bürgermeister Dietrich Neick (FWK). Hintergrund ist, dass die Raumordnung des Landes 2016 noch das Wachstum der Gemeinde eingeschränkt hatte. Mit dem Entwicklungskonzept dürfen aber wieder Bauplätze für Wohnhäuser angeboten werden.

Hier gibt es Informationen Die Bebauungspläne für neue Wohngebiete mit allen Vorschriften werden auf der Internetseite der Verwaltung des Amtes Klützer Winkel veröffentlicht. Dort wird demnächst der Entwurf des Plans für Kalkhorsts Dorfmitte bekanntgemacht. Dann kann die Öffentlichkeit dazu Anmerkungen äußern. Bei der Amtsverwaltung gibt es auch Informationen zu Baugrundstücken, die bereits angeboten werden. Kontakt: www.kluetzer-winkel.de oder 038825/393-0

Bedarf nach mehr Wohnraum

„Wir haben deutlichen Bedarf nach mehr Wohnraum“, sagt Neick. Sowohl aus der Gemeinde selber als auch von außerhalb gebe es immer wieder Nachfragen nach Baugrundstücken. Im Baugebiet „Ortsmitte“ hinter der Kalkhorster Kirche würden viele junge Familien bauen. Dort waren 19 Grundstücke für Einfamilienhäuser verkauft worden.

Gemeinde will Bevölkerungswachstum

„Wir wollen ein weiteres Bevölkerungswachstum, auch um unsere Infrastruktur weiter gut auszulasten“, sagt Neick unter anderem mit Blick auf Kita, Hort und Grundschule. „Der Bau von Ferienwohnungen ist bei uns in der Gemeinde jetzt vorbei“, sagt der Bürgermeister. Stattdessen soll die Bebauung im Hauptort der Gemeinde mit bisher 1800 Einwohnern verdichtet werden.

Kalkhorst vermarktet selber

Mit dem Baugebiet Dorfmitte sollen eine Freifläche am Teich gegenüber dem Freizeitpark Minimare, bisherige Kleingärten und das Grundstück der Halle eines Handwerksbetriebs den Wohnhäusern weichen. „Aber unter 100 Euro pro Quadratmeter wird es wohl keine Grundstücke mehr geben“, so Neick. Die jetzt geplanten Bauplätze will die Gemeinde selber vermarkten, wenn die Planung abgeschlossen ist. Kalkhorst plant außerdem, das Gelände der ehemaligen Kita an der Straße nach Brook zu verändern. Dort sollen altersgerechte Wohnungen entstehen.

Planung für 30 Bauplätze in Klütz

Auch in der Stadt Klütz gibt es Angebote für Häuslebauer. Nachdem 36 Grundstücke am Lindenring verkauft oder reserviert und viele davon auch schon bebaut sind, soll in den nächsten Jahren ein weiteres Wohngebiet zwischen der Umgehungsstraße und Schloss Bothmer entstehen. Die schon 2014 begonnenen Planungen dafür will die Stadtvertretung jetzt wiederaufnehmen. Eine Entwurfsplanung sieht etwa 30 Baugrundstücke für das Gebiet vor, das ursprünglich mit dem Areal der Kita, der Senioreneinrichtung und des Mehrgenerationenhauses an der Pfarrhufe geplant werden sollte.

200 Wohneinheiten für Boltenhagen

Im Ostseebad Boltenhagen ist geplant, Bauplätze für Eigenheime auf einer Ackerfläche am Ortsteil Wichmannsdorf zu schaffen. Bereits 2017 hatte die Gemeinde einen Vertrag mit der LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH geschlossen, die das Gebiet entwickeln und vermarkten soll. „Nach der Kommunalwahl gab es aber eine neue Orientierung in der Gemeinde“, sagt Robert Erdmann von der LGE. Es seien dann Alternativen zu den vertraglichen Vereinbarungen erörtert worden und die Planung laufe jetzt weiter. Ursprünglich war vorgesehen, dass auf dem Areal 200 Wohneinheiten in Ein- und Mehrfamilienhäusern entstehen sollen.

Damshagen wächst auch

In der Gemeinde Damshagen gab es zunächst Anlaufschwierigkeiten für Baugrundstücke rund um die Alte Schmiede. „Es hat lange gedauert“, sagt auch Damshagens Bürgermeisterin Mandy Krüger ( WFA). 2017 war der erste Spatenstich für das Gebiet mit elf Grundstücken gesetzt worden. Inzwischen sind aber alle Grundstücke bebaut. „Als der erste Bauherr begonnen hat, lief der Verkauf gut“, sagt Krüger, die sich über einige Neubürger in der Gemeinde freut. „Anfragen gibt es aber weiterhin“, so Krüger, daher plane die Gemeinde immer wieder kleine Baugebiete auch in den Ortsteilen.

Von Malte Behnk