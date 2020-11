Klützer Winkel: Hoteliers und Gastronomen bangen ums Dezembergeschäft

Stellshagen

Die Betreiber von Hotels und Restaurants im Klützer Winkel stehen unter Druck. Der Dezember ist für sie, auch wenn die Region vor allem für Strandurlaub im Sommer bekannt ist, ein wichtiger zweiter Saisonhöhepunkt in jedem Jahr. Viele Gäste kommen um die Weihnachtstage und vor allem zum Jahreswechsel. Doch bislang ist sogar unsicher, ob sie wie bisher angekündigt am 20. Dezember wieder ihre Türen für Gäste öffnen dürfen.

Wichtiges Wintergeschäft

„Wir würden dieses Geschäft gerne mitnehmen. Die Gäste, die schon für die Zeit gebucht haben, hoffen auch noch immer, dass sie kommen dürfen“, sagt Gertrud Cordes, die die Hotels Gutshaus Stellshagen und Gutshaus Parin betreibt. Sie ist auch die Vorsitzende des Dehoga-Regionalverbands Klützer Winkel, in dem viele Restaurants und Hotels organisiert sind.

Anzeige

Kurzfristige Entscheidungen der Politik

„Wenn die Restaurant- und Hotelbetreiber aber erst am 15. Dezember erfahren, dass sie öffnen dürfen, ist das zu knapp, um vernünftig reagieren zu können“, sagt sie. „Diese kurzfristigen Entscheidungen der Regierung sind sehr schwierig.“ Im Oktober waren ihre Häuser noch sehr gut gebucht, als der erneute Lockdown für den November beschlossen wurde. „Da hatten wir die Kühlschränke voll und mussten überlegen, was wir mit den Lebensmitteln anfangen“, so Cordes. „Schön wäre es, wenn wir jetzt schon wüssten, wie es weiter geht.“

Sorge um Hilfszahlungen

Noch größer ist bei den Gastronomen die Sorge, ob die vom Staat zugesagten Gelder zum Ausgleich der Verlust überhaupt ankommen werden. „Ich weiß von einem großen Hotel, dass es im ersten Lockdown im Frühjahr gar kein Geld bekommen hat. Ich selber habe zweieinhalb Monate darum kämpfen müssen und befürchte das jetzt erneut“, sagt Gertrud Cordes. Ihr Steuerberater, über den der Antrag gestellt werden muss, sei wie viele andere überlastet und sie rechnet frühestens im Januar mit einer Zahlung.

Lesen Sie auch

„Uns wurmt, dass in Talkshows viel von Politikern rumgetönt wird, dann aber nichts passiert oder es wie beim Beantragen der Unterstützung sehr kompliziert ist und lange dauert“, sagt Cordes auch für die anderen Gastronomen im Klützer Winkel. „Man kriegt ja auch aus seinem Umfeld zu hören: ,Ihr kriegt doch Entschädigungen’. Wie es wirklich ist, wird in den Talkshows nicht gesagt.“

Schwierig für Azubis

In ihren Betrieben, zu denen auch eine eigene Gärtnerei und eine Bio-Bäckerei gehören, hat Gertrud Cordes etwa 190 Mitarbeiter. Darunter sind auch einige Lehrlinge. „Die Azubis bekommen aber erst nach der sechsten Woche, die sie nicht arbeiten, Kurzarbeitergeld.“ Daher versucht sie, die Auszubildenden auch jetzt weiter zu beschäftigen. „In der Küche lernen sie jetzt zum Beispiel das Konservieren. Weil wir viel Obst und Gemüse jetzt nicht frisch verarbeiten können, kochen sie viel ein. Das wird dann über unseren Hofladen oder den Online-Shop angeboten“, erklärt Gertrud Cordes.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Einreise mit negativem Test

Sie möchte ihre Häuser am 20. Dezember gerne öffnen, wenn es erlaubt werden sollte. Für die Weihnachtszeit hat sie schon eine Auslastung von etwa 80 Prozent und um Silvester wäre sie voll ausgebucht. „Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wenn die Gäste mit einem negativen Testergebnis kommen“, hofft sie. Auf Urlauber aus anderen Bundesländern sei man schließlich angewiesen.

Dehoga-Präsident: „Der Zug ist abgefahren.“

Diese Hoffnung mag Lars Schwarz, Landespräsident des Dehoga Mecklenburg-Vorpommern, nicht wirklich teilen. „Wenn die Inzidenzwerte in anderen Bundesländern nicht unter 50 sinken, werden wir wohl kaum Gäste bekommen können“, sagt er und vermutet für dieses Jahr: „Der Zug ist abgefahren.“

Existenzen sind bedroht

Dass eine Entscheidung erst am 15. Dezember fallen soll, findet er „absolut unbefriedigend“. Seit Wochen fordere der Hotel- und Gaststättenverband eine Perspektive. „Aber die Politik drückt sich vor der Aussage, dass Betriebe auch am 20. Dezember nicht öffnen dürfen“, sagt Schwarz. Eine Umfrage seines Landesverbandes hat ergeben, dass mehr als 60 Prozent der Betriebe ihre Existenz als gefährdet einstufen.

Von Malte Behnk