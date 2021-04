Grevesmühlen/Boltenhagen/Schönberg

Die meisten Kirchengemeinden in der Region haben sich besonders auf das diesjährige Osterfest gefreut. Voller Zuversicht, dass es so stattfinden kann, so wie es sein sollte – im gemeinsamen Gebet und Singen in den Kirchen.

Dann stiegen die Corona-Infektionszahlen in Deutschland, die trotz monatelangem Lockdown nie richtig zurückgegangen waren, erneut. Bundes- und Landespolitiker zeigten sich noch mehr uneins als bereits zuvor, im Umgang mit dem, was die dritte Pandemiewelle genannt wird.

Unterschiedliche Vorgehensweisen

Unterschiedliche Kurse fahren auch Kirchengemeinden in der Region, was Ostern angeht. Die einen wollen Präsenz-Gottesdienste mit den Gläubigen feiern, unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen, zur Not auch vor den Kirchen – die anderen haben ihre Termine zu Ostern entweder bereits teilweise oder auch gänzlich abgesagt, bieten zum Gottesdienst mit Andacht und gemeinsamem Singen Alternativen an.

Termine Ostern Kirchengemeinde St. Johannes Roggenstorf: Karfreitag, 2. April: 9.30 Uhr bis 12 Uhr, offene Kirche in Börzow; 10 bis 11 Uhr Gottesdienst in der St.-Thomas-Kirche Damshagen, Michael Rydryck; 14 bis 15 Uhr, St. Laurentius Kirche Kalkhorst, Heidrun Fischer Ostersonntag, 4. April: 9.30 Uhr bis 12 Uhr, offene Kirche Lübsee; 11 bis 12 Uhr, Ostergottesdienst im Pfarrgarten der St. Laurentius Kirche Kalkhorst, mit Heidrun Fischer; 14 bis 15 Uhr, Ostergottesdienst in der St. Thomas Kirche Damshagen, mit Heidrun Fischer Kirchengemeinde Klütz, Boltenhagen, Bössow: 29. März bis 2. April, in den Kirchen Klütz, Boltenhagen, Bössow, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr: KREUZWEG – Familienkirche in der Karwoche an allen drei Kirchen 29. März bis 1. April, 17 – 17.30 Uhr, Kirche Klütz, Passionsmusiken in der Karwoche Karfreitag, 2. April: 9. 30 Uhr, Kirche Klütz mit Abendmahl; 11 Uhr, Kirche Boltenhagen mit Abendmahl Ostersonntag, 4. April: 6 Uhr, Boltenhagen, Osterfeuer vor der Kirche; 9.30 Uhr, Gottesdienst Kirche Klütz; 11 Uhr, Kirche Boltenhagen: Familiengottesdienst Einführung von Gemeindepädagogin Marie Leubner; 17 Uhr, Kirche Boltenhagen, Orgelandacht Ostermontag, 5. April: 11 Uhr, Kirche Boltenhagen musikalischer Gottesdienst mit Orgel; 15 Uhr, Kirche Bössow – Familiengottesdienst Kirchengemeinde Gressow-Friedrichshagen: Karsamstag, 3. April: 22 Uhr Kirche Friedrichshagen, Osternacht Ostersonntag, 4. April: 10 Uhr Kirche Gressow, Festgottesdienst Kirchgemeinde Dassow: Karfreitag, 2. April: 10 Uhr Gottesdienst am Karfreitag in der Kirche Dassow mit Passionsliedern gesungen von Almut Buchholz, Predigt: Johannes Langmaak Ostersonntag, 4. April: 10 Uhr Gottesdienst am Ostersonntag in der Kirche Dassow in reduzierter Form: kein Familiengottesdienst, kein Ostereiersuchen, kein Abendmahl. Hinweis der Kirchengemeinde Dassow: Bei einem Inzidenzwert unter 100 ist eine Teilnehmerzahl von 70 Personen möglich. Ab einem Inzidenzwert von 100 bis 149 wird die Teilnehmerzahl auf 50 Personen reduziert. Ab einem Inzidenzwert von 150 wird die Teilnehmerzahl auf 30 Personen reduziert. Ab einem Inzidenzwert von 200 werden keine Gottesdienste stattfinden. Ausschlaggebend ist jeweils der Inzidenzwert im Landkeis Nordwestmecklenburg. Kirchengemeinde St. Laurentius Schönberg: Karfreitag, 2. April, 15 Uhr: Musikalische Andacht zur Sterbestunde Jesu in der St. Laurentius Kirche Schönberg – aufgrund der Pandemie ohne Chor. Neben der Rezitation des Passionsberichtes, wie er im Evangelium nach Johannes beschrieben wird, erklingt Musik italienischer und deutscher Barockkomponisten. Darüber hinaus werden bekannte Passionslieder vorgetragen. Die Dauer der Musikalischen Andacht wird eine Stunde nicht überschreiten. Ostersonntag, 4. April: 6 Uhr, St. Laurentius Kirche Schönberg, Früh-Gottesdienst mit Anmeldung und Taufe. Die Bläserinnen und Bläser der Kirchengemeinden Schönberg und Roggenstorf versammeln sich zum Osterblasen. Gespielt werden kirchenjahreszeitlich passende Lieder nacheinander an drei Plätzen in Schönberg: 8.30 Uhr auf dem Friedhof in Schönberg, 9.15 Uhr vor dem Pflegeheim bzw. Betreuten Wohnen in der Ludwig-Bicker-Straße, 10 Uhr auf dem Kirchplatz der St. Laurentiuskirche gespielt. Es werden dann die Glocken läuten, und es wird eine kurze Andacht geben und anschließend ein Ostereiersuchen für die Kinder. 5. April, Ostermontag: 10 Uhr St. Laurentius Kirche Taufgottesdienst Kirchengemeinde Selmsdorf: Karfreitag, 2. April: 10.30 Uhr Kirche Selmsdorf, Gottesdienst mit Abendmahl Ostersonntag, 4. April: 6 Uhr, Kirche Selmsdorf, Frühgottesdienst mit Osterlicht und Osterfeuer vor der Kirche; 10.30 Uhr, Kirche Selmsdorf, Gottesdienst (Alle stattfindenden Gottesdienste und Veranstaltungen in und an den Kirchen finden unter Einhaltung der Corona-Pandemie-Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen statt.)

In der Kirchengemeinde Klütz, Boltenhagen, Bössow sollen die Gottesdienste wie geplant stattfinden (siehe Infokasten). Es sei ausreichend Platz in den Kirchen, zudem rechne man nicht mit übermäßig vielen Gottesdienstbesuchern. „Touristen dürfen ja nach wie vor nicht in den Klützer Winkel kommen“, sagt Pastorin Pirina Kittel. Die Lage behalte man im Blick und sollte sie sich kurzfristig verschärfen, werde man angemessen reagieren.

Die Karwoche im Frühling 2021 brachte zum ersten Mal Temperaturen von um die 20 Grad Celsius im Ostseebad Boltenhagen. Normalerweise wäre zu dieser Zeit und bei solchem Wetter alles voller Touristen. Doch aufgrund von Corona bleibt es beschaulich. Quelle: Annett Meinke

Was bedeutet die Karwoche?

Ein besonderes Projekt für die zweite Karwoche in Folge unter Corona-Bedingungen hat sich die neue Gemeindepädagogin Marie Leubner ausgedacht. Die gebürtige Dresdnerin arbeitet seit Anfang des Jahres für die Kirchengemeinde Klütz, Boltenhagen, Bössow, ist mit Mann und den gemeinsamen zweijährigen Zwillingen nach Damshagen gezogen.

Zu Beginn dieser Woche hat Marie Leubner die drei offenen Kirchen der Gemeinde liebevoll gestaltet. Christen und Nicht-Christen, Kinder und Erwachsene können seit Montag direkt erfahren, was die Karwoche eigentlich bedeutet.

Die Karwoche – althochdeutsch: kara ‚Klage‘, ‚Kummer‘, ‚Trauer‘; früher: Charwoche, auch: Stille Woche – ist im christlichen Kirchenjahr die letzte Woche der Fasten- oder Passionszeit und damit die Woche vor Ostern. In dieser Woche hält Jesus sein Abendmahl, wird von einem seiner Jünger verraten, von den Römern verurteilt und an Karfreitag an das Kreuz genagelt. An Ostersonntag ersteht er auf aus seinem Grab. Soweit ist das den meisten Menschen halbwegs bekannt.

Kreuzweg und Corona

Bei dem, was Marie Leubner in den Kirchen aufgebaut hat, geht es aber nicht nur um die biblischen Ereignisse der Karwoche, es geht auch um die direkte Verbindung zu den Menschen im Hier und Jetzt. „In der Pandemie machen die allermeisten Menschen die Erfahrung, wie es sich anfühlt, einer Situation ausgeliefert zu sein. Die Kirchen sind Anlaufpunkt für viele, die beten oder auch nur einfach nachdenken wollen, Hoffnung schöpfen, Abstand vom Corona-Alltag suchen“, hat sie beobachtet.

Auf einer Art Kreuzweg durch die jeweilige Kirche hat sie verschiedene Stationen gestaltet, an denen in einfachen Worten erklärt und gezeigt wird, was genau dem Sohn Gottes, Jesus Christus in der Woche vor seiner Kreuzigung an Karfreitag und seiner Auferstehung an Ostersonntag passiert ist.

Ein Schild an der Kirche des Ostseebads Boltenhagen weist Einheimische und Besucher des Ostseebads darauf hin, dass die Kirche in der Karwoche offen ist - und dass in ihrem Inneren etwas auf die Besucher wartet. Quelle: Annett Meinke

Herzenswünsche und Hoffnung

Die Menschen, die sich den Kreuzweg anschauen, können auch interagieren. An einer Station zum Beispiel besteht die Möglichkeit, einen Herzenswunsch auf einen kleinen Zettel zu schreiben und in der Kirche unter Steinen zu hinterlassen. Die Gemeindepädagogin wird sich nach dem Ende der Karwoche dieser Wünsche annehmen.“Ohne sie zu lesen!“, wie sie betont. Sie wird einen würdigen Platz innerhalb eines würdigen Rituals für die gesammelten Wünsche finden.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass die letzte Station am Altar – Ostersonntag, Tag der Auferstehung – , eigentlich nicht mehr zur Karwoche gehört, hat Marie Leubner dabei nicht ignoriert, sondern ganz bewusst gewählt. „Ich wollte unbedingt mit der Hoffnung enden.“

Von Annett Meinke