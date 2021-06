Boltenhagen

Zu herrliche Aussichten in die wunderschöne Landschaft führen die Radtouren, die Volker Jacobs ab Mittwoch wieder anbietet. Start ist 11.00 Uhr auf der Festwiese hinter dem Kurhaus Boltenhagen. In ruhigem Tempo geht es auf Nebenstraßen durch den Klützer Winkel, dabei werden etwa 35 Kilometer zurückgelegt.

Unterwegs wird oft angehalten, denn es gibt viel zu sehen: Dorfkirchen, Herrenhäuser und niederdeutsche Bauernhöfe, Tiere und Pflanzen am Wegesrand. Damit es nicht zu anstrengend wird, gibt es eine längere Pause in der zweiten Hälfte der Tour, mit Rast an einer Gaststätte. Die Tour dauert 4-5 Stunden. Ein eigenes Fahrrad ist erforderlich – eine Anmeldung nicht. Die Kosten betragen 11 Euro pro Person, mit Kurkarte 10 Euro. Kinder bis 18 Jahre zahlen 6 Euro, mit Kurkarte Euro. Ein Faltblatt zur Tour gibt es im Kurhaus in Boltenhagen.

Volker Jakobs wurde 1968 in der Lutherstadt Wittenberg geboren und ist dort aufgewachsen. Nach dem Studium der Landwirtschaft an der Universität Halle/Saale lebt er seit dem Jahr 2000 im Klützer Winkel. Seine Familie hat in Neuenhagen einen Biohof. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit regionalhistorischen Forschungen im Klützer Winkel. Seit 2011 bietet Volker Jakobs, in Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung Boltenhagen, nebenberuflich verschiedene Radtouren für Urlauber an.

