Christinenfeld

Lange hat es gedauert, jetzt geht es in die Umsetzung: Die Ortsdurchfahrt von Christinenfeld, einer der Hauptverbindungsstraße im Klützer Winkel, wird saniert. Rund drei Millionen Euro investiert das Land in das Projekt. Am Donnerstag, 31. März, beginnt der Ausbau. Für die Erneuerung des 878 Meter langen Streckenabschnittes wurde eine Behelfsumfahrt gebaut, um den Verkehrsfluss weiterhin zu gewährleisten.

Das Gemeinschaftsvorhaben des Straßenbauamtes Schwerin, der Stadt Klütz und des Zweckverbandes Grevesmühlen an der Landesstraße soll im Sommer 2023 abgeschlossen sein. Bis dahin werden unter anderem der Asphalt erneuert, die Entwässerung der Straße deutlich verbessert und ein durchgängiger gemeinsamen Geh- und Radweg auf der Südseite gebaut.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aufgrund der Bautätigkeit ist mit erheblichen Einschränkungen für den Anwohnerverkehr zu rechnen. Aufgrund der geänderten Verkehrsführung und der Geschwindigkeitsreduzierung sollten Autofahrer und Autofahrerinnen mehr Zeit für die Ortsdurchfahrt einplanen.

Von Michael Prochnow