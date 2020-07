Klützer Winkel: So starten die Schulen mit Corona-Regeln ins neue Jahr

Boltenhagen/Kalkhorst/Klütz

Noch eine Woche, dann sind die Sommerferien vorbei. Für die Schüler im Klützer Winkel und ihre Lehrer beginnt dann in der Corona-Pandemie so etwas wie Normalität. Sowohl die Grundschulen in Boltenhagen und Kalkhorst als auch die Regionale Schule Klütz können wieder fast regulären Präsenzunterricht im Klassenzimmer anbieten.

Im Gemeindezentrum in Kalkhorst sind Grundschule, Hort und Kita untergebracht. Quelle: Malte Behnk

Klassen 1 bis 4 bilden Lerngruppen

„Da die Klassen 1 bis 4 jetzt Lerngruppen bilden, können wir fast alle Fächer in Präsenz unterrichten“, sagt Andrea Thomsen, Schulleiterin der Grundschule Kalkhorst. „Lediglich Musikunterricht findet nicht statt, weil kein Lehrer aus Boltenhagen dafür abgeordnet werden darf. Ansonsten versuchen wir, alles so normal wie möglich zu gestalten.“

Hygieneregeln bleiben bestehen

In den Schulbussen wird es weiterhin eine Maskenpflicht gelten und auch die Hygienevorschriften, die vor den Sommerferien eingeführt wurden, bleiben bestehen. „Auch die Toiletten sollen weiter nur von einem Kind zur selben Zeit genutzt werden. Dazu stellen sie ein Hütchen vor die Tür, wenn besetzt ist“, so Andrea Thomsen.

In der Grundschule in Boltenhagen soll der Schulhof noch mehr für Unterricht im Freien genutzt werden. Quelle: Malte Behnk

Auch die Grundschule Boltenhagen versucht, einen möglichst normalen Plan für den Schulbeginn aufzustellen. Auch dort bilden die ersten bis vierten Klassen, auch wenn sie zwei- beziehungsweise dreizügig sind, eine Lerngruppe. Die Klasseneinteilung bleibt aber bestehen. „Wir werden die Pausenzeiten etwas staffeln, damit es keinen großen Andrang beim Händewaschen gibt“, sagt Schulleiterin Dörthe Zimmermann.

Das Beste für die Kinder rausholen

„Das Wegekonzept mit Einbahnstraßenregelungen im Gebäude wird weitergeführt. Außerdem gilt weiterhin Maskenpflicht in Fluren und Treppenhäusern“, so Dörthe Zimmermann. Die Buskinder werden von Lehrern vom Bus abgeholt und in ihre Klassen gebracht. „Wenn das Wetter es erlaubt, werden wir auch noch häufiger die Möglichkeit nutzen, auf dem Schulhof zu unterrichten. Wir wollen für die Kinder jetzt das Beste rausholen.“

In der Regionalen Schule Klütz werden AG, Projekte und Praktika verschoben. Quelle: Malte Behnk

Für deutlich mehr Schüler als in den Grundschulen wird in der Regionalen Schule Klütz der Unterricht vorbereitet. „Die fünften und sechsten, die siebten und achten sowie die neunten und zehnten Klassen bilden jeweils eine Lerngruppe“, erklärt Schulleiterin Jana Malek. „Jede der Gruppen bekommt einen Bereich auf dem Pausenhof zugeteilt. Das ist bei uns nicht schwierig, weil das Gelände viel Platz bietet.“

Schule und Hof bieten viel Platz

Die Schule sei zudem in einer guten Position, weil keine Lehrer aus Alters- oder Gesundheitsgründen im Homeoffice arbeiten müssen. „Wir behalten die Wegeregelung mit zwei Laufspuren im Gebäude bei. Da können 1,5 Meter Abstand gut eingehalten werden“, sagt Jana Malek. Maskenpflicht wird es nur morgens im Ankunftsbereich geben.

Arbeitsgemeinschaften und Projekte verschoben

„Dass wir nach den Ferien wieder zum Präsenzunterricht übergehen, haben wir bereits mitgeteilt und informiert, dass wir uns voll und ganz auf den Unterricht konzentrieren. Arbeitsgemeinschaften, Projekte oder Praktika werden auf Herbst oder Winter verschoben“, schildert Jana Malek.

Von Malte Behnk