Der Schulstart nach den Ferien hat im Klützer Winkel sehr gut geklappt. Das hat sogar die Schulleiter überrascht. Schließlich war die Ausgabe der Formulare vor den Ferien ein gewisser logistischer Aufwand und es war nicht sicher, ob alle Kinder die Bescheinigung wieder ausgefüllt mitbringen würden.

„Es hat richtig gut geklappt“, sagt Jana Malek, Leiterin der Regionalen Schule Klütz mit etwa 250 Kindern. „Es gab ganz wenige, bei denen die Eltern nur auf der Vorderseite des Zettels unterschrieben hatten“, sagt sie. Aber auch auf der Rückseite war eine Signatur nötig. „Wir konnten die Eltern aber schnell erreichen und sie haben das dann nachgeholt“, schildert Jana Malek.

Ganz ähnlich war es auch in der Grundschule in Boltenhagen. „Im Großen und Ganzen hat es gut funktioniert“, sagt Schulleiterin Dörthe Zimmermann. Auch an ihrer Schule habe es vereinzelte Fälle gegeben, in denen eine Unterschrift auf der Rückseite der Bescheinigung fehlte.

In der Grundschule Kalkhorst, mit insgesamt 64 Kindern die kleinste Schule im Klützer Winkel, gab es keine Beanstandungen. Der Schulstart nach den Ferien „lief super“ heißt es aus der Schule.

