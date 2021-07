Groß Schwansee

Sie sind eigentlich winzig, doch würde man sie zusammentragen, entstünde ein gewaltiger Berg. Die Rede ist von Zigarettenstummeln. Man findet sie meist da, wo Menschen verweilen: an Sitzbänken, Bushaltestellen oder am Strand. Schaden richten sie überall an, doch am Strand gleich mehrfach. Deshalb soll an der Ostsee nun die Stunde eines trendigen Helfers schlagen: des Strandaschenbechers.

„Save the Beach“ – also „Rette den Strand“ – steht auf den kleinen Papptütchen, die das Team des Naturschutzvereins „Naturraum Klützer Winkel“ seit Kurzem allen Gästen zwischen Pötenitz und Brook kostenlos zur Verfügung stellt. Sie wollen mit der Aktion „Sauberer Strand“ die Anzahl der Kippen, die täglich dort im Sand landen, verringern.

Zwei Drittel aller Kippen landen auf Boden

Bei Müllsammelaktionen war ihnen aufgefallen, dass über die Hälfte der gesammelten Müllteile Zigarettenstummel sind. Auch der Blick in Zahlen der Umweltorganisation BUND und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigt, wie groß das Problem tatsächlich ist. Demnach werden allein in Deutschland jährlich mehr als 100 Milliarden Zigaretten geraucht. Nach Schätzungen der WHO landen zwei Drittel davon auf dem Boden.

Die Lösung des Vereins ist deshalb denkbar einfach: Den Aschenbecher nimmt man sich einfach aus einem der Behälter, die an zehn Strandaufgängen angebracht wurden. Das Tütchen wird mit der Spitze in den Sand gesteckt, Asche und Kippen kommen hinein. Nach dem Strandbesuch oben zusammenfalten, mitnehmen und im nächsten Müllbehälter entsorgen.

Schilder an den Strandaufgängen zwischen Pötenitz und Brook weisen auf die Gefahren für die Umwelt durch Zigarettenstummel hin. Darunter darf man sich aus dem Behälter kostenlos einen Strandaschenbecher herausnehmen. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Tausende Giftstoffe im Zigarettenfilter

Elke Hohls von der Naturstation Fischerkaten erklärt, warum das so wichtig ist: „In so einem Zigarettenfilter sind tausende Giftstoffe. Kein Wunder: Der Filter soll ja die Giftstoffe aus dem Zigarettenrauch herausfiltern. Eine einzige Kippe kann 1000 Liter Wasser so stark vergiften, dass Mikroorganismen keine Chance haben, zu überleben.“

Zudem tragen die Filter zur Belastung der Meere durch Mikroplastik bei, wie der BUND in einer Presseerklärung mitteilt: Denn anders als oft angenommen, bestehen die Filter demnach nicht aus Papier, das schnell verrotten würde, sondern aus Kunststoff. Genauer: aus Zellulose-Acetat. Es dauere Jahre, bis dieses Material in kleine Plastikpartikel zerfasert und sei von Forschern bereits im arktischen Meer nachgewiesen worden.

Strandaschenbecher aus regionaler Produktion

Mit Blick auf die vielen Touristen entlang der Ostseeküste sagt Elke Hohls: „Man kann sich ja leicht vorstellen, wie viel da zusammenkommt.“ Insbesondere, wenn das Winterhochwasser komme, werden alle Kippen, die zuvor noch verdeckt im Sand lagen, in die Ostsee gespült. Sie ist überzeugt: „Das macht niemand vorsätzlich. Kippen achtlos wegzuwerfen ist einfach Gewohnheit.“ Sie sehe jedoch einen Wandel, der durch Aufklärung allmählich eintritt und hofft: „Das macht man bald nicht mehr.“

Dazu beitragen sollen die Strandaschenbecher und die Infotafeln an den Aufgängen. Zunächst habe der Verein die Produktion selbst finanziert. Die Gemeinde Kalkhorst hat das Projekt zudem durch Bereitstellung von Montagematerial unterstützt. Elke Hohls kann sich aber auch gut vorstellen, dass ein Unternehmen die Aschenbecher künftig sponsert. Wichtig sei dem Verein allerdings, dass es sich um ein Produkt handele, das fair und möglichst regional hergestellt wird. Fündig geworden ist das Team auf Rügen.

Auch in Boltenhagen wird Lösung gebraucht

Dort werden die Strandaschenbecher unter dem Markennamen „Paper’s Friend“ produziert. Ein Blick auf die Website zeigt, dass andere Regionen dort bereits gute Kunden sind. So kann man dort die Modelle Darß, Rügen, Usedom, Mallorca oder Ibiza bestellen. Die Region Klützer Winkel oder das Ostseebad Boltenhagen zum Beispiel fehlen aber noch.

Dabei zeigt ein Blick nach Boltenhagen, dass das Problem dort ebenfalls erkannt wurde. So hat sich etwa Strandkorbvermieterin Heike Wehr dutzende Metalldosen privat besorgt, die sich die Badegäste und ihre Kunden gern einstecken. Lange reichen ihre Bestände allerdings nicht mehr. Sie sagt: „Früher hatten wir mal welche von der Kurverwaltung zur Verfügung gestellt bekommen, aber das ist lange her.“

Auch in Boltenhagen sensibilisieren einige Strandkorbvermieter die Urlauber für das Thema und stellen ihnen kostenlose Strandaschenbecher zur Verfügung. Quelle: JULIANE SCHULTZ

450 Euro für 10 000 Strandaschenbecher aus MV

Eine Recherche im Archiv zeigt, dass hinter der Initiative, die im Jahr 2014 startete, der Verein „Aida Freunde der Meere“ steckte. Er verteilte die Dosen mehrere Jahre hintereinander zwischen Graal-Müritz und Boltenhagen.

Elke Hohls stellt jedoch klar: „Die Kreuzfahrtschifffahrt können wir als Umweltschützer einfach nicht unterstützen.“ Lieber wäre es ihr, die Tabakindustrie würde selbst Verantwortung übernehmen und sich an den Folgekosten ihrer Produkte beteiligen. Eine Investition von 450 Euro für 10 000 Strandaschenbecher aus MV wären zumindest ein Anfang.

