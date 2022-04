Knall an der Stepenitz: Bergungsdienst sprengt englische Fliegerbombe

Stepenitztal

Ein Knall vom Ufer der Stepenitz war am Montagvormittag in Kirch Mummendorf und weiteren Teilen der Gemeinde Stepenitztal zu hören. Der Munitionsbergungsdienst des Landes war im Einsatz. Der Leiter des Außentrupps Schwerin, Bernd Rohde, hat eine englische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt.

Landwirt entdeckt Bombe vor Ostern

In der Woche vor Ostern hatte ein Landwirt am Ufer der Stepenitz zwischen Kirch Mummendorf und Rodenberg einen metallischen Gegenstand gefunden und den Munitionsbergungsdienst alarmiert. „Ich habe das untersucht und festgestellt, dass es sich nicht um eine Granate handelt, sondern um eine Abwurfbombe“, erklärt Bernd Rohde. Granaten unterschiedlicher Größe finde man häufiger in landwirtschaftlichen Flächen. Von Flugzeugen abgeworfene Bomben würden eher in Großräumen wie Rostock, Wismar oder Schwerin entdeckt.

Blindgänger sind immer eine Gefahr

Bei dem Fund an der Stepenitz handelte es sich um eine 20 Kilogramm schwere Bombe englischen Fabrikats. Etwa drei Kilogramm Sprengstoff befanden sich darin. Den Blindgänger konnte der Munitionsbergungsdienst nicht abtransportieren und musste ihn vernichten. Dazu wurde von Hand ein möglichst tiefes Loch am Ufer der Stepenitz gegraben. Darin wurde die Bombe mit Erde abgedeckt und schließlich aus der Ferne gezündet. „Ein Blindgänger ist immer eine Gefahr, weil nicht ersichtlich ist, warum die Bombe nicht gezündet hat“, erklärt Bernd Rohde.

Bomben wurden über Städten abgeworfen

Völlige Entwarnung für die betroffene Ackerfläche kann auch der Fachmann nach der Sprengung nicht geben. Er erklärt, dass dieser Typ Bombe sich in einem Behälter mit mehreren Sprengkörpern befand. Diese Behälter seien komplett abgeworfen worden. Daher könnten sich noch weitere solcher Bomben in der Umgebung befinden. Genauso könnte sie aber auch einzeln nach einem der Angriffe auf Lübeck oder Wismar abgeworfen worden sein.

Untersuchung das Ackers ist kostenpflichtig

„Der Landwirt könnte eine Absuche der Fläche beantragen. Die Untersuchung muss er aber selber zahlen“, erklärt Bernd Rohde. Der Einsatz des Munitionsbergungsdienstes zur Sprengung, für eine Entschärfung oder den Abtransport von Sprengkörpern muss man dagegen in der Regel nicht zahlen, weil es der allgemeinen Abwehr von Gefahren dient.

Erst Ende Oktober war der Munitionsbergungsdienst bei Pötenitz im Einsatz. Dort wurde eine wesentlich größere Bombe am Ufer des Dassower Sees gesprengt und das Gebiet musste weiträumig abgesperrt werden.

Von Malte Behnk