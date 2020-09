Innerhalb von zwei Wochen ist die Stadt Grevesmühlen knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Am 10. September hatte die Feuerwehr einen Brand in einer Stadtvilla in der Rosa-Luxemburg-Straße rechtzeitig unter Kontrolle bringen können. Jetzt setzten Unbekannte eine Linde direkt neben der Nikolaikirche in Brand. Auch hier verhinderte die Grevesmühlener Wehr Schlimmeres.