Knappe Hortplätze in Grevesmühlen: Was Eltern von künftigen ABC-Schützen beachten müssen

Grevesmühlen

Seit Jahren fehlen in Grevesmühlen Hortplätze, auch in diesem Jahr dürfte nach ersten Schätzungen die Zahl der Anmeldungen die Anzahl der vorhandenen Hortplätze wieder übersteigen. Wie Alexander

Alexander Rehwaldt Alexander Rehwaldt, Amtsleiter Kultur, Bildung und Soziales in Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Rehwaldt, Amtsleiter für Kultur, Bildung und Soziales in Grevesmühlen, jetzt mitteilte, hätten sich aktuell 118 Jungen und Mädchen für die Einschulung im August angemeldet. „Wenn alle diese Kinder auch einen Hortplatz beantragen, dann fehlen 26 Plätze. Das ist der aktuelle Stand.“

Container für zwei Jahre im Lustgarten

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre hätten jedoch auch gezeigt, dass nicht alle Grundschüler auch einen Hortplatz in Anspruch nehmen würden. „Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass uns erneut Plätze fehlen.“ Deshalb hat die Stadt beim Landkreis einen Antrag gestellt, für zwei Jahre einen Container am Lustgarten unmittelbar gegenüber dem vorhandenen Hortgebäude aufzustellen. Dort soll dann eine Hortgruppe betreut werden. In dieser Woche finden die Gespräche mit den zuständigen Vertretern des Landkreises statt. Denn die Kreisverwaltung genehmigt die Übergangslösung – oder auch nicht. „Für den Fall müssten wir dann wieder eine Überbelegung der Hortgruppen beantragen“, so Rehwaldt. Eltern haben noch bis zum 30. April Zeit, einen Hortplatz für ihr Kind bei der Stadt zu beantragen.

Dass der Container für zwei Jahre aufgestellt werden soll, hat einen einfachen Grund. Denn mit dem Bau des Schulcampus entstehen nicht nur neue Schulgebäude im Ploggenseering, sondern auch ein Hortgebäude. Wie Bürgermeister Lars Prahler hinzufügte, sei dann nach Fertigstellung des Campus das Problem der fehlenden Hortkapazitäten vorerst gelöst.

Fördermittelantrag für Fritz-Reuter-Grundschule abgelehnt

Apropos Bauen: Schlechte Nachrichten gibt es für die Grundschule Fritz-Reuter im Innenstadtgebiet. Dort plant die Stadt den Neubau eines Multifunktionsgebäudes, in dem sich neben einer großen Aula zusätzliche Klasen- und Arbeitsräume befinden sollen. Rund sieben Millionen Euro soll das Vorhaben kosten. „Leider wurde unser Fördermittelantrag abgelehnt“, teilte Prahler jetzt mit. „Eine Begründung gab es dafür nicht, wir vermuten, dass der Fördertopf einfach leer war.“ Auf jeden Fall bedeutet das, dass das Projekt „Multifunktionsgebäude“ erst einmal auf Eis liegt.

