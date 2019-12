Grevesmühlen

Die letzte Stadtvertretersitzung in Grevesmühlen in diesem Jahr sorgte noch einmal für Diskussionen. Anlass dafür waren die Strafzettel, die Eltern erhielten, die den Adventsmarkt in der Fritz-Reuter besuchten beziehungsweise organisierten. „Es haben sich mehrere Eltern an mich gewandt, die dafür überhaupt kein Verständnis haben“, sagte Stadtvertreter Jörg Bendiks ( Die Linke). Hintergrund war, dass offenbar Besucher und Organisatoren der Veranstaltung in direkter Nähe der Grundschule im Parkverbot standen. „Es

handelt sich hier um ehrenamtliche Helfer, da kann man auch mal ein Auge zudrücken“, so Bendiks. Zumal die Veranstaltung am Abend stattgefunden habe, also weit nach Schulschluss. „Genau das können wir nicht“, so Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler. „Es gibt Regeln, und die Verkehrsüberwacher kümmern sich um die Einhaltung.“ Der Adventsmarkt hatte am vergangenen Donnerstag um 16 Uhr begonnen und mehrere Hundert Besucher angelockt. Christiane Münter (Fraktion grevesmühlen.jetzt) zeigte kein Verständnis für die Knöllchen. „Es gibt einen Ermessensspielraum, und den sollte man bei solchen Veranstaltungen auch ausnutzen.“ Allerdings, so Mathias Fett (CDU-Fraktion), gebe es in unmittelbarer Nähe reichlich Parkplätze. „Auch an diesem Tag waren auf dem Sparkassenparkplatz genügend freie Plätze. Man muss nicht immer genau vor der Schule parken.“

Tempo 30 in der Mühlenstraße

Gute Nachrichten für die Grundschüler in der Innenstadt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat die Verkehrsbehörde des Landkreises den Antrag auf Tempo 30 in der Mühlenstraßen rund um den Fußgängerüberweg zur Kita im Lustgarten genehmigt. „Das war ein Antrag von Eltern, der an uns herangetragen und vom Landkreis überraschend schnell genehmigt wurde“, sagte Bürgermeister Lars Prahler. Die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich sei eine gute Lösung, um den Verkehr zu beruhigen. Das hatte die Stadt bereits mit der fest installierten Geschwindigkeitsanzeige versucht zu erreichen. Was auch teilweise gelang. Allerdings arbeitet die Anzeige inzwischen nur noch tagsüber. „Es handelt sich um eine solarbetriebene Anlage, und leider reicht derzeit das wenige Tageslicht nicht aus, damit die Akkus die ganze Nacht halten“, teilte Lars Prahler mit. „Ab März sollten die Messungen dann wieder rund um die Uhr funktionieren.“

Stadt zahlt 35 000 Euro pro Jahr für den Stadtbus

Seit 2010 gibt es den Stadtbus in Grevesmühlen, seit Anfang 2018 betreibt Nahbus das Projekt, das die Stadt ursprünglich ins Leben gerufen und finanziert hatte. Die Stadt Grevesmühlen hatte sich nach der Übernahme durch das kommunale Unternehmen bereit erklärt, pro Jahr 25 000 Euro an die Busbetriebe zu überweisen. Nun hat sich nach Angaben der Stadtverwaltung herausgestellt, dass das Nahbus-Defizit größer ist als geplant. Eine entsprechende Mitteilung ging deshalb an die Stadt Grevesmühlen, die nun statt 25 000 Euro künftig 35 000 Euro pro Jahr als Zuschuss zahlen soll – und auch wird. „Ich habe die Aufstockung in den Haushalt einstellen lassen, damit unserer Stadt der Stadtbus erhalten bleibt“, so Lars Prahler. „Allerdings brauche ich dafür in der nächsten Hauptausschusssitzung noch einen entsprechenden Beschluss.“

10 000 Euro für Schallmessungen bei den Piraten

Die Grevesmühlener Stadtvertretung hat mehrheitlich zugestimmt, dass erneute Schallmessungen an den Kanonen und Gewehren des Piraten Open Air Theaters durchzuführen sind. Die Kosten in Höhe von rund 10 000 Euro trägt die Stadt Grevesmühlen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Hintergrund sei die Verabredung im Rahmen eines Mediationsverfahrens 2018 mit Anwohnern und den Betreibern der Spielstätte. Die Messungen sollen überprüfen, ob die bereits erfolgten Maßnahmen zur Lärmreduktion an Kanonen und Gewehren, die die Verantwortlichen des Theaters nach eigenem Bekunden bereits im Laufe der Spielsaison umgesetzt haben, den erhofften Erfolg erbringen. Die Messsungen sollen im Januar stattfinden.

