Badow

Mathias Kruse aus Badow im südwestlichen Nordwestmecklenburg hätte jede Berechtigung, sich über das Leben generell und die zusätzlichen Beschwerden, die die anhaltende Corona-Pandemie gerade auch für ihn mit sich bringt, zu beschweren. Doch er tut es nicht. Jammern liegt dem ehemaligen Meister im Karosserie- und Fahrzeugbau, der bis zu seiner Diagnose ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) bei Mercedes in Upahl arbeitete, nicht.

Wer nicht weiß, was ALS bedeutet, braucht nur an den berühmten britischen Physiker Steven Hawking zu denken, der an derselben Krankheit wie Mathias Kruse litt. Was den Wissenschaftler von der großen Insel, die nicht mehr zur Europäischen Union gehören will, und den Konstrukteur aus dem nordwestmecklenburgischen Badow verbindet, ist zum einen, dass sie nicht aufgeben. Egal, wie schwierig die Lebensumstände sind. Dass sie nachdenken und gezielt Projekte verfolgen, die sich zwar auf unterschiedliche Weise, jedoch jeweils als durchaus genial erweisen.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aus „Lockdownhobby“ wurde „Knutt Strandläufer“

Statt Corona-Trübsal zu blasen, hat sich Mathias Kruse im Herbst vergangenen Jahres eine Aufgabe gesucht. Das, was er zunächst als „Lockdownhobby“ bezeichnet – die Konstruktion und den Bau eines geländegängigen Elektrorollstuhls –, wurde mittlerweile zu einem Projekt, das auch die Aufmerksamkeit von Firmen auf sich zieht, die Rollstühle bauen. Und das hat nicht nur mit dem schönen und so passenden Namen des E-Rollstuhls „Knutt Strandläufer“ zu tun, den sich Claudia Burghardt, die Lebensgefährtin von Mathias Kruse, ausdachte.

Der Knutt, auch Knuttstrandläufer genannt, ist ein Vogel aus der Familie der Schnepfenvögel. Er ist im Wattenmeer Dänemarks, Deutschlands und der Niederlande zu finden. Auch an der Ostsee kommt er vor, hier aber seltener.

Geplant war das Projekt, erzählt Claudia Burghardt, die für die Öffentlichkeitsarbeit und die Finanzen des Projekts zuständig ist, anfangs eigentlich nur für den Selbstzweck. „Mathias wollte etwas entwickeln, das ihm hilft, sich sicher auf unsicherem Untergrund fortzubewegen. Zum Beispiel am Strand, den er liebt.“

Prototyp „Knutt Strandläufer“, konstruiert von Mathias Kruse aus Badow (Nordwestmecklenburg). Quelle: Mathias Kruse

Sohn und Neffe helfen mit

Sohn Diemo Kruse (20) baut mit am Prototypen des E-Rollstuhls, den sich sein Vater Mathias Kruse ausgedacht hat. Quelle: privat

Es ist eine Sache, sich einen Prototypen auszudenken und ihn zu konstruieren. Möglich für Kruse, der an einer zunehmenden Einschränkung seiner Arme, Hände, Beine und Füße leidet, durch digitale Technik und hochwertige Computerprogramme. Auf der anderen Seite jedoch braucht es Hände, die bauen, was sich der Konstrukteur ersann.

Diese Hände kommen aus Mathias Kruses Familie. Da ist zum einen sein Sohn Diemo (20), der beruflich in Papas Fußstapfen tritt und nach seinem Abitur derzeit eine Ausbildung bei Audi absolviert. Insgesamt hat Mathias Kruse vier Kinder. Auch sein Neffe, Bernd Michael Eiermann (26), Metallbauprofi und Mann für die Schweißnähte, wie es auf der Facebookseite von „Knutt Strandläufer“ heißt, gehört zum Team. Gebaut wird der Prototyp des E-Rollstuhls in Badow, in der Garage des Hauses, in dem Mathias Kruse mit seinen Eltern lebt.

Bernd Michael Eiermann (26), Fahrzeugbauer und Neffe von Mathias Kruse, ist ebenfalls Mitglied im Team „Knutt Strandläufer“. Quelle: privat

Tatkräftige Unterstützung gesucht

Geplant ist die Fertigstellung des ersten Strandläufers im Frühsommer dieses Jahres. Damit das auch klappt, würden sich Mathias Kruse und sein Familien-Team über tatkräftige Unterstützung freuen. „Vielleicht gibt es in Nordwestmecklenburg einen Rentner oder auch irgendjemand anderen, der Lust hat, uns auch unter der Woche, wenn die beiden Jungs arbeiten müssen, bei dem Bau unseres Prototyps zu unterstützen.“, sagt Mathias Kruse. Voraussetzung sind Kenntnisse in Elektrotechnik und Karosserie- und Fahrzeugbau. Über E-Mail (siehe Infokasten) kann der erste Kontakt hergestellt werden.

Mathias Kruse aus Badow, Konstrukteur des geländegängigen E-Rollstuhls „Knutt Strandläufer“, liebt es, in der Natur seiner Heimat in Nordwestmecklenburg unterwegs zu sein. Quelle: privat

Spenden Sie hier!

Auch über finanzielle Unterstützung würde man sich im Team „Knutt Strandläufer“ freuen. Auf der Online-Plattform „better place“ läuft derzeit eine Crowdfunding-Aktion. Das Spendenziel ist mit 5000 Euro angegeben, bisher sind um die 3000 Euro zusammengekommen.

Crowdfunding Knutt Strandläufer - geländegängiger E-Rollstuhl

Wunder geschehen

Im Übrigen gibt es noch eine weitere Sache, die Mathias Kruse und Steven Hawking vereint – die Tatsache, dass Ärzte längst aufgegeben haben, noch irgendwelche Prognosen abzugeben. Als Mathias Kruse in 2008 seine ALS-Diagnose bekam, hieß es: „Durchschnittliche Lebenserwartung noch drei bis fünf Jahre.“

Unterstützen Sie Knutt Strandläufer! Wer Lust hat und Fähigkeiten besitzt, um das Team von Knutt Strandläufer aus Badow beim Bau des Prototypen eines geländegängigen E-Rollstuhls zu unterstützen, kann über diese E-Mail Kontakt aufnehmen. knutt.strandlaeufer@web.de Auch über Facebook und Instagram kann man mit dem Knutt-Strandläufer-Team Kontakt aufnehmen. Zur Crowdfunding-Kampagne des Projekts gelangt man hier: https://www.betterplace.me/https-oder-oder-m-punkt-facebook-punkt-com-oder-knutt-punkt-strandlaufer

Aber – Wunder geschehen immer wieder! Lebensmut und Lebensfreude, wie sie Mathias Kruse besitzt, wie ihn auch sein britischer Leidensgenosse besaß, der nicht nur für seine Intelligenz, sondern auch für seinen Humor bekannt war, scheinen die beste Voraussetzung dafür.

Von Annett Meinke