Groß Schwansee

Große Freude und auch Abschiedsschmerz gibt es im Hotel Schlossgut Groß Schwansee. Drei Jahre lang hat Lisa Hucke (21) aus Essen ihre Ausbildung zur Köchin mit viel Kreativität in dem Haus im Klützer Winkel absolviert. Die Abschlussprüfung hat die Jungköchin mit der Note 1,2 bestanden. Das wurde noch groß gefeiert, doch nun hat es sie wieder in die alte Heimat in Nordrhein-Westfalen gezogen.

Ausgesucht hatte sich die junge Frau den Ausbildungsort aufgrund seiner Lage direkt an der Ostsee und weil sie viel Gutes über das Hotel gehört hatte. „Besonders sind unsere zwei unterschiedlichen Küchen“, sagt Thomas Döbber-Rüther, der seit Dezember Direktor des Schlossguts ist. „Unser Schlossrestaurant ist nur Donnerstag, Freitag und Sonnabend geöffnet. Dort kochen wir ausnahmslos regionale Produkte“, sagt er. Das bedeutet, die Waren werden fast alle in Nordwestmecklenburg produziert. Ziegenkäse und Rindfleisch kommen sogar direkt aus dem Klützer Winkel.

Hintergründe der Kochausbildung Wer eine Ausbildung zum Koch oder zur Köchin machen möchte, braucht Verantwortungsbewusstsein für die Arbeit mit Lebensmitteln. Damit die Qualität der Speisen stimmt, müssen Zutaten sorgfältig ausgewählt und frisch sein. Außerdem sind die Hygienevorschriften zu beachten. Psychische Belastbarkeit ist wichtig, da Köche und Köchinnen auch in Stoßzeiten und trotz Lärm und Hitze zuverlässig und sorgfältig arbeiten müssen. Interesse an Mathematik und Chemie sollte vorhanden sein: Bei der Berechnung von Mengenangaben benötigt man mathematische Kenntnisse. Köche und Köchinnen müssen auch die Zusammensetzung von Lebensmitteln und deren Veränderung bei Lagerung und Zubereitung verstehen. Das Lehrlingsgehalt für Köche und Köchinnen ist nicht üppig, es gibt aber Betriebe, die den Azubis zum Beispiel eine Unterkunft stellen, wodurch sie wieder sparen können. Laut dem Bundesinstitut für Berufsbildung liegt der Lehrlingslohn für Köche in den neuen Bundesländern im ersten Lehrjahr bei 661 Euro, im zweiten Lehrjahr bei 735 Euro und im dritten Lehrjahr bei 824 Euro monatlich.

Dann gibt es noch die Brasserie als Tagesrestaurant mit einer halb deutschen und halb französischen Küche. „Hier haben wir Zanderschnitzel ebenso wie Entrecôte, aber es ist nichts Abgehobenes“, sagt Thomas Döbber-Rüther. Die Vorzeigeauszubildende Lisa Hucke hat sich bei der À-la-carte-Arbeit im Schlossrestaurant am wohlsten gefühlt. „Da hat sie kreativ viel machen können“, sagt der Hoteldirektor. Durch die unterschiedlichen Warenangebote konnte die Auszubildende immer wieder neue Gerichte kreieren.

Kreative Fleisch- und Fischgerichte

Am liebsten hat sie dabei am Posten des Sauciers im Schlossrestaurant gearbeitet. „Da werden die Soßen, aber auch alle Fleisch- und Fischgerichte zubereitet“, erklärt Döbber-Rüther. Doch auch die anderen Posten in der Hotelküche lernte Lisa Hucke in ihrer dreijährigen Ausbildung kennen. So war sie als Entremetier für beilagen und Suppen zuständig und machte als Gardemager Vorspeisen und Salate.

Auch in der Pâtisserie wurde Lisa Hucke eingesetzt, um Süßspeisen und Kuchen zu kochen und zu backen. „Allerdings haben wir eine eigene Konditorin, die unsere Kuchen, Torten und auch Desserts macht“, erklärt der Hoteldirektor, dass die Köche in der Regel nicht backen müssen.

Training mit Küchenchef Leander Bremer

Für ihre Abschlussprüfung wurde Lisa Hucke von Küchenchef Leander Bremer intensiv vorbereitet. „Er war über die drei Jahre ihr Lehrmeister und hat auch öfter Probekochen für die Prüfung mit ihr gemacht“, sagt Döbber-Rüther. In der Gesellenprüfung erhielt Lisa Hucke einen Warenkorb, aus dem sie ein Menü mit vier Gängen – also mit Vorspeise, Suppe, Hauptgericht und Dessert – kochen musste.

„Dabei haben die Juroren alle Arbeitsschritte bis zum fertigen Produkt genau begutachtet und bewertet“, sagt Thomas Döbber-Rüther. Das heißt, es wurde darauf geschaut, ob die Lehrlinge Kühlketten der Lebensmittel einhalten und wie sie mit Fleisch, Fisch und Gemüse umgehen.

Seit Dezember 2018 ist Thomas Döbber-Rüther Direktor des Hotels Schlossgut Groß Schwansee. Quelle: Malte Behnk

Auch wenn er nur eine kurze Zeit der Ausbildung von Lisa Hucke miterlebt hat, ist Hoteldirektor Thomas Döbber Rüther stolz, dass so eine gute Köchin aus dem Schlossgut Groß Schwansee hervorgegangen ist. „Unser zweiter Azubi wird 2020 seine Abschlussprüfung machen und ich finde es toll, dass wir zwei so engagierte Lehrlinge haben“, sagt er. „Wir werden uns auch weiter nach Auszubildenden für den Beruf des Kochs umschauen.“

So möchte Döbber-Rüther sein Team frisch halten. Ihm ist wichtig, dass alle Mitarbeiter sich gleichermaßen für das Hotel engagieren. Daher bezeichnet er sich auch lieber als Gastgeber, denn als Hoteldirektor. „Und da bin ich nicht der alleinige Gastgeber, das trifft auf alle zu – vom Hausmädchen über den Koch und das Servicepersonal bis zu mir. Jeder hat schließlich in seinem Bereich eine hohe Verantwortung, damit unsere Gäste sich wohlfühlen.“ Genau darum gehe es jedem Gastgeber auch im privaten Umfeld.

Vom Land Fleesensee über Ahrenshoop nach Groß Schwansee

Thomas Döbber-Rüther hat schon viel Erfahrung im Hotelgewerbe. Von 2006 bis 2015 war er alleiniger Geschäftsführer von Land Fleesensee. Danach leitete er bis 2017 in Ahrenshoop das Hotel The Grand, bevor er ein weiteres Projekt in Hamburg startete. Im September 2018 wurde er dann erst als Interimsmanager ins Schlossgut Groß Schwansee geholt, das er seit dem 1. Dezember 2018 offiziell leitet.

Mit den 60 Mitarbeitern des Hotels hat er neue Konzepte und Events erarbeitet, die schon Früchte tragen. So gab es bereits eine Laufwoche mit dem Langstreckenläufer und sechzehnfachen Deutschen Meister Herbert Steffny, es wird ein Rennradcamp mit den Olympiasiegern Mario Kummer und Olaf Ludwig Ende August geben und ein Golfturnier zugunsten der Herman-van-Veen-Stiftung.

„Ich möchte dieses wunderschöne Fleckchen so entwickeln, dass es profitabel ist, und beweisen, dass es funktioniert, auch wenn es in der Vergangenheit Schwierigkeiten gab“, sagt Thomas Döbber-Rüther. „Dass ich dabei direkt an der Ostsee wohne, kommt oben drauf dazu“, sagt er und freut sich auf den nächsten morgendlichen Spaziergang mit seinem Hund.

Malte Behnk