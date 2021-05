Grevesmühlen

Seit Monaten laufe ich immer wieder an dem kleinen grauen Kasten in unserem Keller vorbei und frage mich, wann er wohl angeschlossen wird. Zweimal schon waren die Leute der Tiefbaufirma bei uns, die den Glasfaseranschluss gelegt haben. Sehr nette Jungs, die russisch sprachen und sowohl den Keller als auch das Grundstück nach dem Aufbuddeln blitzsauber hinterlassen haben. Beim ersten Mal kam das Leerrohr in den Keller, beim zweiten Mal kam das Glasfaserkabel hinterher. Seitdem ist Ruhe.

Angeblich soll bis September im ganzen Landkreis alles fertig sein. Es könne aber auch Verzögerungen geben. Welche? Das lasse sich aktuell nicht konkret sagen. So lauten die Standardantworten wenn ich als Journalist anfrage, was ich regelmäßig tue.

Jetzt habe ich mich zur Abwechslung mal als Kunde, der ich übrigens auch bin, bei der Wemacom gemeldet, um zu fragen, wann denn unser Haus an der Reihe sei. Dafür musste ich sowohl meine Kundennummer als auch mein Geburtsdatum am Telefon nennen, um überhaupt eine Auskunft zu erhalten. Wegen dem Datenschutz, hieß es zur Begründung. Wer sollte eigentlich sonst anrufen, um nachzufragen, wann bei Prochnows der Internetanschluss funktionieren werde? Und warum? Egal.

Tja, sagte mir der ausgesprochen freundliche Mann an der Servicehotline, das könne er so genau nicht sagen, wann wir denn an der Reihe sein würden. Aber er würde in der Fachabteilung nachfragen, ich würde eine Email erhalten in den nächsten Tagen. Das ist jetzt mehr als zwei Wochen her. Kein Glasfaser, keine Email und mit 2 Megabit pro Sekunde Datenleistung in unserem Haus gerade soviel, um das Postfach zu öffnen. Aber da war nix.

Also hab ich nochmal angerufen. Wie der Zufall es wollte, hatte ich den gleichen Mitarbeiter an der Strippe wie beim ersten Mal. Er konnte sich auch noch an meinen Anruf erinnern. Leider, so erklärte er mir erneut, könne man immer noch nichts genaues sagen. Corona undsoweiter, ich wüsste schon. Aber er würde noch einmal nachfragen, ich würde dann eine Email erhalten. Bin mal gespannt.

Von Michael Prochnow