Breitband in Nordwestmecklenburg - Der Traum vom Glasfaser in Grevesmühlen: Wie ich versuchte, an Informationen zu kommen

Der Breitbandausbau in Nordwestmecklenburg erinnert ein wenig an die Zahlen aus den Fünf-Jahr-Plänen in den der DDR. Die wurden immer erfüllt, nur wann und wo, das blieb oft ein Geheimnis. Ähnlich läuft es mit dem schnellen Internet. Redakteur Michael Prochnow berichtet über den Versuch, an Informationen zu kommen.