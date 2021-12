Boltenhagen

Das Tischtuch zwischen der Gemeinde Boltenhagen und Ex-Kurdirektorin Claudia Hörl ist schon lange zerschnitten. Schon vor der Kündigung im Sommer 2020 war abzusehen, dass die Chemie zwischen Teilen der Gemeindevertretung und der selbstbewusst auftretenden Chefin der Kurverwaltung nicht stimmte.

Lesen Sie dazu: Boltenhagen gegen Ex-Kurdirektorin Hörl: Gericht zweifelt Klage an

Sie hat in ihrer Dienstzeit seit 2012 einiges bewegt im Ostseebad, neue Ideen und frischen Wind eingebracht. Man kann über einige Dinge sicherlich streiten, ihr Führungsstil kam nicht überall gut an, aber Tatsache ist auch, dass die Gemeinde mit der Entscheidung, dem Kurbetrieb die alleinige Verantwortung für den Bau der Dünenpromenade zu übertragen, weder sich noch Claudia Hörl einen Gefallen getan hat. Es war eine Fehlentscheidung.

Ihr jetzt die alleinige Schuld an den teilweise intransparenten Planungen und überzogenen Kosten zu geben, zeugt nur davon, dass im Ostseebad – wie so oft – immer nur auf die anderen gezeigt wird. In diesem Fall trägt, und das hat das Arbeitsgericht sehr deutlich kommuniziert, auch die Gemeinde eine nicht unerhebliche Schuld an der Situation.

Und wenn eine Klägerin, wie jetzt in Schwerin geschehen, mit so wenig Argumenten und Beweisen zu einem Gerichtstermin erscheint, dann muss man sich ernsthaft die Frage stellen, wie sinnvoll diese Klage der Gemeinde überhaupt war.

Von Michael Prochnow