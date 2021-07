Klütz

Mehr Transparenz bitte! Dieser Wunsch drängt sich im Fall der Erschließung einer Ferienhaussiedlung an der Wismarbucht auf. Und auch: Mehr Wille zur Mitbestimmung! Da kauft die landeseigene Gesellschaft LGE ein Grundstück in bester Lage im Klützer Ortsteil Wohlenberg. Die Gemeinde wünscht sich, dass dort Ferienhäuser entstehen, und schließt mit der LGE einen städtebaulichen Vertrag ab. Und dann? Lässt die Gemeinde los. Ob einheimische Unternehmer von Bau und Vermietung der Häuser profitieren, ob es sich um ein architektonisches Ghetto handeln wird – der Bürgermeister weiß es nicht.

„Die LGE ist Herrin des Verfahrens“, betont auch der Chef der Gesellschaft, so sei es vereinbart. Um Himmels Willen warum denn, möchte man rufen. Die LGE ist in öffentlicher Hand und es geht hier um Aufträge in Millionenhöhe, die die Handwerker der Region monatelang beschäftigen würden.

Vielleicht kommen einheimische Firmen am Ende doch zum Zuge, vielleicht wird das Gebiet eine architektonische Perle. Aber das alles darf doch kein glücklicher Zufall sein, sondern ist eine Frage des öffentlichen Interesses. Ob das gewahrt ist, muss ein Bürgermeister zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens prüfen und gegebenenfalls gegensteuern können.

Von Juliane Schultz