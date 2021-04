Grevesmühlen/Upahl

Ein Argument in der Debatte um das Für und Wider des Großgewerbestandortes Upahl/Grevesmühlen war: „Wenn Amazon nicht hier baut, dann ein paar Kilometer weiter.“ Das mag stimmen. Aber ist das nicht ein wenig zu kurz gedacht?

Ein Blick zurück zeigt: Die Stadt Grevesmühlen müht sich seit vielen Jahren mit Hilfe von Gutachten den Einzelhandel im Stadtzentrum zu schützen und zu erhalten. Stundenlang wurde gestritten, auf wie vielen Quadratmetern die Supermärkte am Stadtrand innenstadtrelevante Waren anbieten dürften. Vergebene Liebesmüh, denn das Sortiment, das Amazon ab 2023 über das Logistikzentrum in Upahl verschicken könnte, ließe sich nicht kontrollieren.

Dialog statt Salamitaktik

Auch nicht gerade für Vertrauen bei den Bürgern dürfte sorgen, dass der spätere Mieter des Logistikzentrums sich nicht zu den Plänen äußert, stattdessen eine Firma aus Singapur die 100-Millionen-Euro-Investition stemmt und ebenfalls nichts dazu sagt, ob Amazon tatsächlich der spätere Nutzer sei oder nicht.

Monatelang hatten die ersten Gespräche zwischen den Kommunen und dem Investor hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Sieht so eine transparente Politik aus? Wäre nicht ein offener Dialog angebrachter gewesen, als diese Salamitaktik, in der die Informationen an die Öffentlichkeit gerieten? Zumal bei einer Investition und einem Bau in dieser Größenordnung.

Themen: Gewerbesteuer, Arbeitskräfte, Risiken

Es gibt viel, worüber zu reden gewesen wäre: Etwa die Gewerbesteuer, die dort gezahlt wird, wo der Handel durchgeführt und abgeschlossen wird, beziehungsweise die Firma ihren Hauptsitz hat. Und das wäre im Fall von Amazon nicht in Upahl oder Grevesmühlen, sondern am Sitz des Konzerns, und der befindet sich in München.

Und schließlich auch die Zahl der Arbeitskräfte: 800 Mitarbeiter im Logistikzentrum? Eine schöne Vorstellung, aber viele erinnern sich noch an das Unternehmen ODS in Dassow. Zu den besten Zeiten waren dort 1000 Männer und Frauen beschäftigt, die nach der plötzlichen Pleite auf der Straße standen. Auch die Werft hat in den vergangenen Jahren Hunderte Fachkräfte aus vielen Branchen abgezogen. Wie die Zukunft in diesem Bereich aussieht, weiß keiner.

Selbstverständlich rechnet niemand mit einer Pleite von Amazon. Die Beispiele zeigen allerdings, dass ein Wachstum in dieser Geschwindigkeit und in diesem Ausmaß auch Risiken mit sich bringt. Und ebenso ist klar: Der Einzelhandel muss sich wandeln.

Es geht um mehr als eine Halle

Schlussendlich geht es nicht darum, den Onlinehandel zu verhindern. Dazu müsste man das Internet abschalten. Doch ein Blick über den Tellerrand würde zeigen, dass es in Upahl immerhin um mehr geht als nur darum, eine große Halle zu errichten.

Die wird ohnehin in den nächsten Reiseführern Eingang finden, die sich mit der Küste und dem Klützer Winkel beschäftigen. Vermutlich wird dort stehen: „An der großen Halle an der A 20 biegen Sie einfach nach Norden ab. Wenn Sie das Industriegebiet hinter sich gelassen haben, beginnt eine wunderschöne Landschaft.“ Ganz bestimmt.

Von Michael Prochnow