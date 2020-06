Boltenhagen

Ruhe und Erholung bietet Boltenhagen für Urlauber und Tagesgäste, politisch allerdings ist das Ostseebad seit vielen Jahren ein heißes Pflaster. Jüngstes „Opfer“, wenn man es so nennen will, ist Kurdirektorin Claudia Hörl, die sich nahtlos einreiht in die Chronik von Skandalen und kommunalpolitischen Auseinandersetzungen, die seit Jahrzehnten den Ort in seiner Entwicklung hemmen.

Konstruktive Arbeit auf kommunalpolitischer Ebene ist, und das ist leider eine Tatsache, in Boltenhagen eher die Ausnahme als die Regel. Es steht zu befürchten, dass die Personalentscheidung in Sachen Claudia Hörl mit der fristlosen Kündigung durch den Bürgermeister nicht zu Ende ist, sondern erst der Anfang einer zähen Auseinandersetzung, wie sie Boltenhagen immer wieder erlebt. Diverse Amtsinhaber haben in den Jahren seit der Wende nicht nur die Justiz, sondern auch die Gremien im Ort beschäftigt.

Vielleicht kehrt künftig etwas mehr Ruhe ein. Es wäre wünschenswert.

Von Michael Prochnow