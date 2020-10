Über die Maskenpflicht im Unterricht wird derzeit diskutiert, um eine weitere Ausbreitung in Mecklenburg-Vorpommern zu verhindern. In Grevesmühlen und Schönberg sieht man diesen Vorstoß kritisch. Wie Eltern und Lehrer darauf reagieren, das lesen Sie hier. Wie denken Sie darüber? Ist die Maskenpflicht in den Schulen der richtige Weg?