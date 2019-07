Klütz

Die Klützer Stadtvertreter haben ihre erste Sitzung nach der Kommunalwahl hinter sich gebracht. Nach der Ernennung des neuen Bürgermeisters Jürgen Mevius (UWG) wählten sie dessen Stellvertreter und besetzten die Fachausschüsse.

Erster stellvertretender Bürgermeister ist jetzt Guntram Jung ( CDU), der die Wahl gegen Mevius verloren hatte. Die Kontrahenten des Wahlkampfes gingen fair miteinander um. „Für mich kam das Wahlergebnis sehr überraschend“, sagt Jung. „Ich habe fünf Jahre großes vertrauen genossen und habe kein Problem damit, jetzt ,nur noch’ Stellvertreter zu sein.“ Er freue sich, dass Mevius nach der Wahl schnell auf ihn zugekommen war.

Der neue Bürgermeister dankte in der Sitzung noch einmal allen, die ihn gewählt hatten. „Ich werde alle Kraft in die Entwicklung dieser schönen Stadt stecken“, versprach er. „Aber ein Bürgermeister ist nur ein Teil der Stadtpolitik. Er braucht auch eine Stadtvertretung, die gut zusammenarbeitet. Dafür haben wir einige junge und auch einige erfahrene Mitglieder hier“, sagte Jürgen Mevius nach seiner Ernennung. Er bedauerte, dass Klütz im Amtsbereich eine sehr schlechte Wahlbeteiligung hatte. „Ich denke, dass wir uns mehr den Bürgern widmen müssen, um das zu verändern“, so der Bürgermeister.

Nachdem Jens Nevermann (UWG) zum zweiten stellvertretenden Bürgermeister gewählt wurde, ging es um die Besetzung der Fachausschüsse. Wie Jürgen Mevius berichtete, hatten sich die Fraktionen der Stadtvertretung bereits dazu besprochen, weshalb es zu keinen langen Diskussionen kam.

Eine Neuerung, die die Stadtvertreter sehr positiv aufnahmen, gibt es beim Sozial- und Kulturausschuss. Der Sohn des neuen Stadtvertreters Ralph Krüger (Linke) hat Interesse an der Lokalpolitik. „Moritz ist 17 und würde gerne an den Sitzungen des Sozialausschusses teilnehmen“, sagte Krüger. „Ich würde es gut finden, wenn er als Beisitzer oder Gast ohne Stimmrecht mitmachen kann“, sagte Jürgen Mevius. „Dann hätten wir auch einen ,echten’ Jugendlichen dabei.“ Guntram Jung ergänzte noch: „Damit hätten wir geschafft, was wir die ganze letzte Legislaturperiode schon wollten – Jugendbeteiligung in der Stadtvertretung.“

Den Sozialausschuss bilden Eike Barkentien ( CDU), Ralph Krüger (Linke), Alexander Marx, Christine Kohler (UWG) sowie die Einwohner Lothar Birzer, Anja Jung und Tina Kretschel.

Der Hauptausschuss, dem außer dem Bürgermeister noch fünf Stadtvertreter angehören, besteht aus Jürgen Mevius (UWG), Guntram Jung ( CDU), Angelika Palm (UWG), Petra Rappen ( CDU), Uwe Swazina ( CDU) und Hartwig Holst ( SPD).

Dem Bauausschuss, der im Vergleich zur vorherigen Wahlperiode vergrößert wurde, gehören Hartwig Holst ( SPD), Uwe Swazina ( CDU), Angelika Palm (UWG), Ralph Krüger (Linke), Hannes Palm (UWG) und Heike Timm ( SPD) sowie als sachkundige Einwohner Kerstin Lederer, Klaus Heselhaus, Detlef Reich, Peter Wienhold und Elisabeth Zimmer an.

In den Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Umwelt wurden Petra Rappen ( CDU), Angelika Palm (UWG), Christine Kohler (UWG), Hannes Palm (UWG) und Arne Nölck (UWG) sowie die sachkundigen Einwohner Janet Arndt, Amiyo Ruhnke, Gerald Thurow und Helmut Bley jr. gewählt.

Den Finanzausschuss bilden Jens Nevermann (UWG), Jörg Nölck (UWG), Guntram Jung ( CDU) und Heike Timm ( SPD) sowie die sachkundigen Einwohner Gerhard Rappen, Annabell Krawetzke und Elisabeth Zimmer.

Dem Rechnungsprüfungsausschuss gehören Uwe Swazina ( CDU), Heike Timm ( SPD) und Annabell Krawetzke an.

Im Amtsausschuss werden Bürgermeister Jürgen Mevius sowie Jens Nevermann, Arne Nölck und Petra Rappen Klütz vertreten.

Malte Behnk