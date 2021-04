Boltenhagen

Muss Boltenhagen zu Ostern mit einem Besucheransturm rechnen? Vieles spricht dafür: Die Dünenpromenade wird erstmals geöffnet, schon jetzt kommt ein großer Teil der Pkw dem Kennzeichen nach nicht aus MV und die Cafés werden auf Hochglanz geputzt. An den Feiertagen könnte es hier turbulent zugehen.

Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) versucht, solche Erwartungen zu dämpfen. Auch wenn viele Einwohner neugierig darauf sein dürften, zum allerersten Mal die neu erbaute Promenade zu betreten, sehe er darin kein Großereignis: „Wir werden den Teil westlich der Seebrücke zugänglich machen, es wird aber keine Veranstaltung geben.“

Empfindliche Strafen bei unerlaubtem Tourismus

Das Amt sei jedoch auf einen möglichen Andrang vorbereitet und habe festgelegt: „Wenn die Mindestabstände auf der Dünenpromenade nicht eingehalten werden, wird dort Maskenpflicht herrschen“, so Wardecki. „Das wird auch vom Ordnungsamt überprüft.“

Überhaupt setzt Boltenhagen stark auf Kontrollen – insbesondere mit Blick auf unerlaubten Tagestourismus: „Die Bereitschaftspolizei fährt Unterkünfte ab. Wenn sich Personen dort unberechtigt aufhalten, gibt es empfindliche Strafen. Das fängt für Urlauber bei 250 Euro und für Vermieter bei 1000 Euro an. Das tut dann schon weh.“

Polizei kontrolliert Ortseingänge

Der Bürgermeister warnt allerdings davor, dem Kennzeichen nach zu urteilen, welche Besucher sich im Ort aufhalten dürfen: „Das können auch Zweitwohnungsbesitzer sein und die dürfen hier sein.“ Das zu prüfen sei Aufgabe des Amtes Klützer Winkel. Dort sei man gut mit Landkreis und Polizei eingespielt, so Wardecki. „Die Polizei stand in den vergangenen Monaten bei schönem Wetter an den Ortseingängen und hat die auswärtigen Kennzeichen kontrolliert.“ Zusätzlich habe er darum gebeten, die Wohnmobile zu kontrollieren, die in Boltenhagen über Nacht stehen. Er sei zuversichtlich, dass dies fortgeführt und so ein Ansturm von Touristen zu Ostern verhindert werde.

Parken, wo andere Urlaub machen: Immer mehr Camper aus anderen Bundesländern bestimmen das Ortsbild von Boltenhagen. Laut Corona-Landesverordnung dürften Tagestouristen sich eigentlich nicht in MV aufhalten, lediglich Dauercampern dürfen einreisen. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Ebenso gelassen sieht Wardecki der Öffnung vieler Cafés für den Außer-Haus-Verkauf entgegen. „Niemand fährt von Schwerin nach Boltenhagen, nur weil ein Café aufmacht“, ist er überzeugt. Der Bürgermeister sieht zudem Vorteile in den Angeboten: „Es führt dazu, dass der Besucherstrom entzerrt wird und nicht alle Richtung Seebrücke laufen. Stattdessen nimmt man sich vielleicht vor, zum Café Lindquist oder weiter zur Weißen Wiek zu gehen.“

Boltenhagens Cafés planen Außer-Haus-Verkauf

Kurzum, Wardecki schaut trotz steigender Corona-Infektionszahlen nicht mit Sorge aufs Osterwochenende: „Uns allen ist klar, dass es voll werden kann und wahrscheinlich auch wird. Das Wetter soll ja auch mitspielen.“ Aber: „Die Maßnahmen, die wir ergreifen können, haben wir im Griff.“ Der Bürgermeister ist optimistisch, dass die kommenden Tage nicht zum Infektionstreiber werden, und davon abgesehen: „Die Menschen müssen mal wieder raus und einen Kaffee oder ein Eis genießen. Sonst kippt die Bereitschaft, die Corona-Regeln einzuhalten, und dann wird alles noch schlimmer.“

Das sieht Pia Lindquist genauso: „Wir können alle gerade etwas Schönes gebrauchen.“ Ihr Café Lindquist öffnet von Freitag bis Montag als eines von mehreren in Boltenhagen für den Außer-Haus-Verkauf. Mit dabei sind etwa auch das Café Hanse Hof und, zumindest für das Wochenende, auch die Kleine Büdnerei und das Strandcafé Muschel. Viele Geschäftsleute sind verunsichert, ob es sich finanziell lohnen wird. Zu viel Ware vorzubereiten und sie dann wegzuwerfen, kann sich nach Monaten der Pandemie niemand mehr leisten.

Café Lindquist: „Ein Stück Normalität bieten“

„Aber ein bisschen machen wir das ja auch für uns“, sagt Pia Lindquist. „Und um den Gästen ein Stück Normalität wiederzugeben.“ Sie hält dafür alle ihre hausgebackenen Klassiker bereit: Zitronentörtchen, finnischen Schokoladenkuchen, Cheesecake mit Lakritz, Buttermandelkuchen oder ihre traditionellen „Murmeln“ in Minze, Erdnuss-Schoko und vielleicht auch Tiramisu. Dazu Eis und Getränke.

Das schwedische Wort „Fika“, mit Kreide auf einer Tafel geschrieben, bringt im Café Lindquist auf dem Punkt, was sich viele vom Osterwochenende wohl wünschen. Sinngemäß bedeutet es: „Einen Moment, um vom Alltag abzuschalten und die guten Dinge des Lebens zu schätzen“, erklärt die Unternehmerin. Sie glaubt: „Ein Stück Kuchen, mit Liebe gebacken, kann das auch sein.“

Von Juliane Schultz