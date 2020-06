Konzert für die Seele: Akkordeon- und Klarinettenklänge in Boltenhagen

Boltenhagen

Das Duo „Sing Your Soul“ gibt mit seiner einzigartigen Kombination von verschiedenen Klarinetten – wie Bass- und Altklarinette - mit dem Konzertakkordeon ein Konzert in der Kirche auf der Paulshöhe in Boltenhagen. Am Dienstag, 30. Juni, um 19.30 Uhr gestaltet das preisgekrönte Duo, bestehend aus Meike Salzmann und Ulrich Lehna ein besonderes Sommerkonzert.

Meike Salzmann spielt Konzertakkordeon und Ulrich Lehna brilliert an verschiedenen Klarinetten. Sie präsentieren in Boltenhagen ihr Programm „Musik für die Seele“. Dafür haben sie verschiedenste Werke neu für die einzigartigen Instrumentenkombinationen arrangiert. So erklingen mit der A-Klarinette der zweite Satz aus dem A-Dur-Klarinettenkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart, mit der Bassklarinette Werke von Johann Sebastian Bach. Ebenso sind Werke von Carlos Gardel und Tango nuevo im Stile Astor Piazollas zu hören.

Anmeldung erwünscht

Der Eintritt zum Konzert kostet 10 Euro. Aufgrund der Corona-Regeln muss die Anzahl der Besucher in der Kirche begrenzt werden. Auch die Daten der Besucher müssen wegen der Nachverfolgung möglicher Infektionsketten festgehalten werden, deshalb wird eine telefonische Reservierung oder Reservierung per Mail an Akkordeon-Salzmann@gmx.de erbeten oder am Abend eine Visitenkarte erwartet.

Von Malte Behnk