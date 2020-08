Schwerin/Grevesmühlen

Sein Konzert im vergangenen Jahr in der Grevesmühlener Nikolaikirche war bereits weit im Vorfeld ausverkauft. In einem Interview mit der OZ hatte er seinerzeit nur lobende Worte für sein Nordwestmecklenburger Publikum. „Das Konzert in Grevesmühlen trage ich in toller Erinnerung in meinem Herzen“, sagt er. Die Menschen habe er als offen, herzlich, wahnsinnig enthusiastisch und temperamentvoll erlebt.

Nach Grevesmühlen führt der Weg des 50-Jährigen in diesem Jahr nicht. Der nächste und nach langer Coronapause erste Auftritt wird am 15. August in Schwerin sein: 19 Uhr in der Schelfkirche. Präsentieren wird er wegen des großen Erfolgs im vergangenen Jahr seine Fortsetzungstour „Hallelujah – Die schönsten Himmellieder“.

Der Sänger ist seinem Motto über die Jahre stets treu geblieben: Musik muss Herz und Seele berühren sowie Hoffnung und Zuversicht unter die Menschen bringen, besonders in unruhigen Zeiten. Welche Lieder vermögen dies besser, als vertonte Gebete – seit nunmehr 20 Jahren sind sie Teil von Casapietras Charterfolgen.

Der Tenor überzeugt nicht nur seit Jahren mit seiner musikalischen Darbietung, vielmehr spannt Björn Casapietra mit seiner gefühlvollen Stimme und seinem speziellen und augenzwinkernden Humor einen eindrucksvollen Bogen von der klassisch-geistlichen bis zur weltlichen Musik und belegt so, dass es keinen Widerspruch zwischen Anspruch und Unterhaltung gibt.

Casapietra erweitert ständig sein Programm. So begleitet ihn bei ausgewählten Konzerten seine elfjährige Tochter Stella, mit der er im Duett unter anderem Schuberts „Ave Maria” und die Vertonung eines der bewegendsten Gedichte der Neuzeit, Bonhoeffers „Von guten Mächten wunderbar geborgen” singen wird. „Meine Tochter Stella kommt definitiv auch mit nach Schwerin und wird viele wunderschöne Duette mit mir singen. Das steht jetzt hundertprozentig fest“, verrät er.

Karten für den Auftritt in der Schelfkirche gibt es in der Touristeninformation Schwerin oder online bei Anbietern wie Eventim, Ticketonline und getgo.

Von Jana Franke