Grevesmühlen

Das Wochenende hat einen bunten Strauß an Veranstaltungen in Nordwestmecklenburg zu bieten. Nicht nur, dass „Kunst offen“ nachgeholt wird, es finden auch Konzerte und Feste statt.

Picknick im Park von Schloss Bothmer

Im Park von Schloss Bothmer gibt es am Sonnabend, 21. August, Picknick-Stimmung. Das traditionelle Open-Air-Konzert der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern wird dort ab 19 Uhr gespielt. Das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Leitung des Chefdirigenten Vladimir Jurowski sowie die Festspielpreisträger Emmanuel Tjeknavorian an der Violine und Daniel Müller-Schott am Violloncello gastieren auf der Bühne. Seinen festlichen Ausklang findet das Konzert mit einem Höhenfeuerwerk. Schon ab 15 Uhr ist der Park für die Gäste mit ihrem Picknick geöffnet.

Es soll ein Picknick im Park von Schloss Bothmer geben. Quelle: Michael Prochnow

Auf den Spuren von Neil Young

Der Thüringer Musiker Andreas Schirneck, einst Weggefährte und Duo-Partner von Ostrocker Klaus Renft präsentiert am Freitag, 20. August, in Grevesmühlen sein Programm „Acoustic Young – Neil Young Songs unplugged“, mit dem er seit über zwanzig Jahren durch Deutschland tourt. Seit Schirneck Anfang der 70er-Jahre in einem Vorstadtkino als Soundtrack zum Kultfilm „Blutige Erdbeeren“ zum ersten Mal Songs von Neil Young hörte, hat ihn das Virus nicht mehr verlassen, bis heute nicht. Schirneck tritt dabei an in der „klassischen“ Singer-Songwriter-Besetzung Gitarre, Stimme und Bluesharp und verzichtet getreu seinem Motto „handmade music“ auf technische Unterstützung wie Drumcomputer oder Halbplaybacks. Das Konzert am Freitag findet statt im Café Kaffeebrenner, Am Bahnhof 1 in Grevesmühlen, Beginn um 20 Uhr, Karten sind erhältlich an der Abendkasse. Telefonische Reservierungen unter Telefon 038 81 / 72 570 10.

Andreas Schirneck hat sich den Hits von Neil Young verschrieben. Quelle: privat

„Dem Meersenf auf der Spur“ in Groß Schwansee

Im August bietet die Naturstation Fischerkaten wieder Führungen mit einer Schutzgebietsbetreuerin an. Die Termine sind Sonntag, 22. August, und Dienstag, 31. August. Treffpunkt ist jeweils um 9.30 Uhr an der Naturstation Fischerkaten am Strandzugang 5 in Groß Schwansee. Die Teilnehmenden erfahren, warum der Meersenf hier eine besondere Rolle spielt. Die Tour dauert circa 90 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich, entweder telefonisch unter 038 827 / 77 48 oder per Mail an naturstation@web.de.

Pudelwohl fühlt sich der Meersenf an unseren Küsten. Quelle: Corinna Schaak

Familientag im Kreisagrarmuseum

Am Sonnabend, 21. August, geht es ab 10.30 Uhr im Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg vor allem um Märchen. Anlass dazu sind die neuen Märchenfiguren, die auf der Märchenwiese am Wallensteingraben im Kreisagrarmuseum aufgestellt wurden. Schüler der letztjährigen 4. Klasse der Grundschule in Dorf Mecklenburg malten sie. Firma Körner aus Karow machte daraus etwa 1,5 Meter große Aufsteller auf Alu-Verbund-Platten. So steht die Hexe von Hänsel und Gretel am alten Steinbackofen. Johanna Bojarra und Christian Peplow, zwei bekannte Plattdeutsche, werden an den Märchenbildern die Märchen auf Plattdeutsch für Kinder, aber auch für Eltern und Großeltern erzählen und haben viel Zeit für alle Fragen.

Auch diese beiden US-Polizeiwagen sind am Wochenende am Kreisagrarmuseum zu bewundern. Quelle: privat

US-Cars sind zu bestaunen

Etwas ganz besonderes sind aber auch die US-Cars, die zum Familientag kommen. Man kann die Autos, die man sonst nur aus dem Fernsehen oder dem Kino kennt, live erleben und auch in dem einen oder anderen Platz nehmen. Darunter sind auch zwei Polizeiwagen. Verschiedene Anbieter von Speisen und Getränken bieten ihre leckeren Produkte an. Den Abschluss bestreitet Nils Pfützner, der ein Konzert mit Reinhard-Mey-Lieder gibt. Er liebt die Musik dieses Entertainers seit vielen Jahren und interpretiert seine Lieder fast wie das Original. Das Konzert beginnt um 14.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 3 Euro für Personen ab 11 Jahren.

Instrumentenbau-Workshop im ECK

Am Sonnabend, 21. August, findet im ECK am Bahnhof 4 in Grevesmühlen ab 14 Uhr ein Workshop zum Thema Selfmade-Percussion-Tubes, Klangrohre selbst bauen und spielen statt. Workshop-Leiter ist Kay Degner, der als Dozent für Schlagzeug und Percussion an der Kreismusikschule Carl Orff Nordwestmecklenburg tätig ist. „Gemeinsam stellen wir gestimmte Klangrohre her und spielen damit zusammen eine Session.“ Eine Anmeldung ist nicht nötig, der Workshop ist kostenfrei.

Von Malte Behnk