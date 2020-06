Konzerte trotz Corona in Boltenhagen geplant: So soll es funktionieren

Boltenhagen

Immer mehr Urlauber kommen ins Ostseebad Boltenhagen, seit die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie gelockert wurden. Trotz der fristlosen Entlassung der Kurdirektorin Claudia Hörl am 12. Juni muss nicht nur deswegen in der Kurverwaltung weiter gearbeitet werden. Schließlich wollen Urlauber jetzt Informationen und Service.

Tourist-Info ist für Urlauber da

Die Tourist-Info, die auch während der Schließung des Kurhauses telefonisch erreichbar war, ist besetzt und einer der ersten Anlaufpunkt der Touristen. Auch kleine Veranstaltungen, mit denen die Urlauber und Einheimische unterhalten werden sollen, werden jetzt wieder vorbereitet, nachdem zunächst so gut wie das komplette Programm für dieses Jahr gestrichen werden musste.

Anzeige

Enger Kontakt zum Landkreis

Katleen Herr ist bei der Kuverwaltung Boltenhagen zuständig für Veranstaltungen. Quelle: Kurverwaltung Boltenhagen

Weitere OZ+ Artikel

Katleen Herr, Leiterin des Bereichs Marketing, PR und Veranstaltungen bei der Kurverwaltung, steht dazu nicht nur in engem Kontakt mit Künstlern, sondern auch mit dem Landkreis. Sie plant gerade die vorsichtige Wiederaufnahme von Veranstaltungen. Da der Kurpark aber von allen Seiten zugänglich ist, gestaltet sich dort die Einhaltung aller vom Land vorgegebenen Maßnahmen bisher schwierig.

Wiesenklänge ab 2. Juli

„Wir starten am 2. Juli um 16 Uhr mit den Wiesenklängen auf der Festwiese am Kurhaus“, sagt Katleen Herr. Dann wird die Band Farvenspeel aus der Nähe von Schleswig Songs über das alltägliche Leben, das Glück im Kleinen und die Schönheit des Nordens spielen. Ihr mehrstimmiger Gesang macht die Gruppe einzigartig.

Jeden Donnerstag dürfen sich dann Einwohner und Gäste auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Bisher wird die Veranstaltung so geplant, dass die Festwiese eingezäunt wird und Klappstühle für die Besucher aufgestellt werden, damit notwendige Abstände eingehalten werden.

Damit die Corona-Abstandsregeln bei den Wiesenklängen auf der Festwiese hinter dem Kurhaus eingehalten werden können, werden Stühle noch weiter auseinander gerückt und eine kleine Einzäunung aufgestellt. Quelle: Kurverwaltung Boltenhagen

Datenerfassung und Einlasskontrolle

Außerdem werden Ordnungskräfte die Einlasskontrolle, die Platzzuweisung und gegebenenfalls die Reinigung von Stühlen übernehmen. Auch für die Regelung des Besucherstroms und die Datenerfassung der Besucher nach den Vorschriften das Datenschutzes werden Mitarbeiter eingeteilt. „Natürlich müssen wir auch ausreichend Desinfektionsspender bereithalten“, sagt Katleen Herr. „Wir werden alles daransetzen, dass das kulturelle Leben hier im Ostseebad Boltenhagen weiter geht“, verspricht sie.

Bürgermeister lobt Kurbetrieb

Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne). Quelle: Ove Arscholl

Den Einsatz im Kurbetrieb lobte Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) im Interview bei der Einweihung der neuen OZ-Redaktionsräume in Grevesmühlen. „Wie die Mitarbeiter mit der aktuellen Situation umgehen, da bin ich selber überrascht“, sagte er sowohl im Bezug auf die Entlassung der Kurdirektorin als auch auf die Bewältigung der Corona-Krise. „Die haben in die Hände gespuckt und gesagt, wir schaffen das und bringen die Kurverwaltung und den Ort weiter voran.“

Keine Großveranstaltungen in diesem Jahr

Großveranstaltungen wie Weißes Picknick, Sommerserenade, Seebrückenfest und auch Veranstaltungen im Oktober wie „Feen, Faune, Fabelwesen“ dürfen in diesem Jahr aber nicht stattfinden. Für den Jahreswechsel im Ostseebad gibt es derzeit noch keine Entscheidungen. Auch Kunsthandwerkermärkte dürfen noch nicht stattfinden.

Salsa und Zumba sind möglich

Allerdings können Salsa- und Zumba-Kurse wie gewohnt angeboten werden, da dabei alle Sicherheitsabstände eingehalten werden können. In den Kursen übt nämlich jeder seine Schritte alleine – Paartanz ist bei den Kursen nicht vorgesehen.

Konzept für Kinderveranstaltungen in Arbeit

Auch weitere künstlerische Darbietungen und Veranstaltungen, besonders für Kinder sollen noch auf die Festwiese verlegt werden. „Wir arbeiten auf Hochtouren an einem Konzept, immer in enger Abstimmung mit dem Landkreis, der hier große Hilfestellung gibt“, sagt Katleen Herr. Anwohner und Gäste haben die Möglichkeit, sich auf www.boltenhagen.de und in den Schaukästen aktuell über alle Veranstaltungen zu informieren.

Von Malte Behnk