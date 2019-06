Rostock

Nur noch fünf Tage bis zur großen Entscheidung: Welche Eisdiele kann überzeugen und darf sich mit dem Titel „Beste Eisdiele Mecklenburg-Vorpommern“ brüsten. Einem Daumen nach oben gibt OZ-Leserin Angelika Maaß ihrem Favoriten, dem Café Moritz in Koserow auf Usedom: „Eis, Kaffee, Torten und vieles mehr von einem super Team serviert.“

Stimmen auch Sie für Ihren Favoriten ab: Einfach hier klicken!

Einen Grund zur Freude hat das Insel-Café: Mit über 19,9 Prozent der insgesamt mehr als 5300 Stimmen liegt es momentan auf dem ersten Platz. Sicher ist das Café Moritz aber nicht. Dicht dahinter liegt die Eiswerkstatt aus Rostock mit 16,2 Prozent. Mit nur 0,1 Prozentpunkten weniger klettert die Pinguin Eisdiele in Burg Stargard, Südliches MV, auf den momentanen dritten Platz. Werners Eiscafé aus Wismar schafft es derzeit auf den vierten Platz. 10,1 Prozent konnte es bisher erzielten. Der Gewinner der ersten Runde der Region Grevesmühlen, das Island 15/6, liegt derzeit bei 9,8 Prozent. Mit 7,1 Prozent liegt die Barther Eismanufaktur bei Ribnitz-Damgarten dahinter. Auf dem siebten Platz steht die Coco Eismilchbar in Bad Doberan mit 6,7 Prozent. Die Eisdiele Manolis in Stralsund liegt noch mit 4,1 Prozent der Stimmen auf dem achten Platz. Dicht dahinter folgen ihm aber gleich zwei Konkurrenten: Das Eiscafé Zum Hafen in Sassnitz auf Rügen und Peti’s Eiscafé Am See in Franzburg bei Grimmen warten mit jeweils 4 Prozent darauf, vorzurücken. Die Fans der Kontor Eismanufaktur in Greifswald müssen sich anstrengen: Mit 2,1 Prozent der Stimmen liegen sie derzeit auf dem letzten Platz.

Also abstimmen, abstimmen, abstimmen! Bis zum 23. Juni, 18 Uhr, können Sie für Ihren Favoriten ein Kreuzchen setzen. Es lohnt sich: Auf drei Teilnehmer der Umfrage wartet ein Sommer voller Eis. Die OZ verlost unter allen Teilnehmenden drei Eis-Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro.

Einfach QR-Code einscannen oder auf unserer Website www.ostsee-zeitung.de/eisdielenfinale vorbeischauen.

Wir bitten alle Teilnehmer ausdrücklich um einen fairen Wettbewerb: Mehrfache Abstimmungen an einem Tag werden nicht gewertet und die Teilnehmer disqualifiziert.

Lena Hackauf