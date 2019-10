Kosten für Löschwasserzisterne in Schattin explodieren

Schattin

Böse Überraschung für die Gemeinde Lüdersdorf und die Feuerwehren: Der Bau einer Löschwasserzisterne in Schattin wird mehr als doppelt so teuer wie geplant und eine Zisterne in Groß Neuleben kann vorerst nicht gebaut werden. In beiden Orten reichen die vorhandenen Löschwasserreserven bei Weitem nicht aus. „Es ist nötig, so schnell wie möglich Abhilfe zu schaffen“, erklärt der Lüdersdorfer Gemeindewehrführer Thomas Nifkiffa.

Günstigstes Angebot: 150 000 Euro

Insgesamt 140 000 Euro stellt die Gemeinde Lüdersdorf in diesem Jahr für den Bau von unterirdischen Löschwasserzisternen in Schattin und Groß Neuleben bereit. So hatten es die Gemeindevertreter mit dem Haushaltsplan für 2019 beschlossen. „Daraufhin wurden die Planung, der Bauantrag und die Ausschreibung für die Zisterne Schattin durchgeführt“, berichtet die Amtsverwaltung Schönberger Land. Dann kam die unangenehme Überraschung: „Die Ausschreibung ergab, dass das günstigste Angebot für den Bau der Zisterne in Schattin 150 000 Euro beträgt.“ Ursache seien, so das Amt auf Anfrage, die allgemeinen Preissteigerungen in der Baubranche. Sie verteuern derzeit zahlreiche Vorhaben öffentlicher und privater Bauherren. Teilweise sind die Auftragsbücher der Firmen trotz hoher Preise so voll, dass Betriebe nach einer Ausschreibung kein Angebot abgeben.

Die Feuerwehr in Schattin nutzt einen Container, in dem sie die Einsatzbekleidung aufbewahrt. Die Gemeinde Lüdersdorf plant den Bau eines Gerätehauses. Quelle: Jürgen Lenz

Arbeiter werden in Schattin eine überfahrbare Löschwasserzisterne auf einem Grundstück bauen, das die Gemeinde Lüdersdorf von einem privaten Eigentümer gekauft hat. Dort will sie ein Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr Schattin bauen. Das Grundstück befindet sich unweit eines Containers mit Telefonanschluss, in dem die Brandschützer seit einigen Monaten ihre Einsatzbekleidung untergebracht haben. „Es ist ein Provisorium“, erläutert Thomas Nifkiffa. Enden wird es, wenn das Gerätehaus fertig ist. Wann das sein wird, steht noch nicht fest.

Gemeindevertreter beschließen über zusätzliches Geld

Zu den 150 000 Euro Baukosten für die Zisterne in Schattin kommen 20 000 Euro für die Planung – macht unter dem Strich 170 000 Euro. Eine Folge nach Angaben des Amtes Schönberger Land: „Aufgrund der Kostenexplosion, die in der Größenordnung nicht erwartet wurde, kann nur eine Zisterne gebaut werden.“ Um 2019 wenigstens den Bau in Schattin finanzieren zu können, muss die Gemeinde überplanmäßig 30 000 Euro bereitstellen. Darüber beschließt die Gemeindevertretung am 22. Oktober. „Wir wollen in diesem Jahr noch bauen“, kündigte die Amtsmitarbeiterin Antje Kopp auf Anfrage an.

Nicht nur in Schattin und Groß Neuleben, sondern in vielen Dörfern in Nordwestmecklenburg haben Feuerwehren Probleme mit der Löschwasserversorgung. Teils sind keine Hydranten vorhanden, teils liefern sie nicht genug Wasser. Es kann im Notfall aus öffentlichen und privaten Gewässern gepumpt werden. Aber auch die gibt es nicht in jedem Dorf. Ein weiteres Problem: Einige potenzielle Löschwasserteiche sind zugewachsen.

2011 kostete eine gleichgroße Zisterne 59 502 Euro

Die Alternative: unterirdische Löschwasserzisternen. Die Abdeckung muss so beschaffen sein, dass sie einem Fahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 16 Tonnen standhält. Zur Entnahme von Löschwasser sind ein Saugschacht und ein Saugrohr einzusetzen. Außerdem muss jeder Löschwasserbehälter über eine Entlüftung verfügen.

So ist es bei der Zisterne, die die Stadt Schönberg 2011 in Retelsdorf bauen ließ. Wie berichtet, kostete der Bau der 100 Kubikmeter fassenden Zisterne 59 502 Euro. Der Behälter in Schattin wird genauso groß sein.

