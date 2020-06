Kostenlose Grünschnittannahme in Grevesmühlen: SPD scheitert erneut mit Antrag

Grevesmühlen

Die Messen sind gesungen. Ein weiterer Versuch der SPD zum Thema Grünschnittentsorgung ist in der Grevesmühlener Stadtvertretung gescheitert. Bereits in der Vergangenheit hatte die Fraktion mehrfach die Idee eingebracht, eine Grünschnittsammlung über die Kommune zu organisieren. Als halbherzig bezeichnet der SPD-Fraktionsvorsitzende Stefan Baetke die Bemühungen. Nun sollte die Verwaltung erneut veranlassen, verschiedene Varianten aufzuzeigen, wie die Stadt den Bürgern eine kostengünstige Entsorgung ermöglichen könne. Doch die Mehrheit der Stadtvertreter lehnte das ab.

Eher ungläubig betrachtet die Fraktion das Abstimmungsergebnis. Die CDU und Die Linke waren geschlossen dagegen. Die SPD und die Freien Wähler stimmten dafür. Das aber reichte nicht. „Es gab Zeiten, da ist die Idee befürwortet und für gut befunden worden. Die Kehrtwende können wir nicht nachvollziehen“, so Baetke.

Hohe Kosten für Kommune

Zusammenhängen wird das mit den Kosten, die der stellvertretende GER-Betriebsleiter Ulrich Karge und Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler im vergangenen Jahr in einer Sitzung des Umweltausschusses präsentierten. Pro Monat würden durchschnittlich 622 Kubikmeter Gartenabfälle im Recyclingpark in Neu Degtow angeliefert. Heruntergerechnet lasse sich sagen, dass alle sechs Minuten ein zahlender Kunde, in der Mehrheit aus Grevesmühlen, vorfährt. Seit Anfang des Jahres müssen Kunden pro 100-Liter-Sack 1,70 Euro statt zuvor einen Euro zahlen.

Unterm Strich mache das Einnahmen von etwa 100 000 Euro jährlich. Werde die Entsorgung mit einer von der Kommune betriebenen Anlage für die Bürger kostenlos, würde der städtische Haushalt somit mit mehr als 100 000 Euro pro Jahr belastet, rechnet Lars Prahler vor. „Die Bürger würden den Grünschnitt zu uns fahren und der Bauhof ihn dann anschließend zu GER oder einem anderen Unternehmen bringen“, verdeutlicht er. Viel Sinn sehe er darin nicht.

Andere Kommunen machen es vor

„Es ist ein Service, den die Stadt leisten kann“, glaubt Stefan Baetke. In anderen Kommunen würde die kostenlose Entsorgung auch funktionieren. Er führt unter anderem Gadebusch, Rehna, Selmsdorf, Boltenhagen und Klütz ins Feld. Im Frühjahr und Herbst bieten sie Sammelplätze an, auf denen Kleingärtner und Grundstücksbesitzer ihren Grünschnitt mindestens zweimal die Woche kostenlos abgegeben können. Der Landkreis fördert diese Regelung mit einem Euro pro Einwohner. „Das funktioniert, weil es dort keinen Entsorger vor Ort gibt“, argumentiert Lars Prahler.

Ähnlich sieht es Mathias Fett ( CDU). Der Stadtvertreter gehört mit zum Vorstand der Kleingartenanlage am Ploggensee. „Wir haben das bereits versucht und Container aufgestellt. Leider gibt es immer den einen oder anderen, der dann plötzlich seinen ganzen Garten entkernt und zusätzlich seinen Müll entsorgt.“ Beim Versuch ist es geblieben. „Der Recyclinghof liegt in Neu Degtow direkt vor der Tür, das dürfte kein Problem sein, mit dem Auto dort seinen Grünschnitt abzuliefern.

Eine kommunale Grünschnittanlage hatte es vor einigen Jahren in der Grevesmühlener Sandstraße gegeben. Da sie frei zugänglich und kein Mitarbeiter des Bauhofs vor Ort war, dauerte es nicht lange und neben Ästen, Zweigen, Rasen und Co. landeten auch Bauschutt und Folienreste. Die Anlage wurde wieder geschlossen.

In Gadebusch gibt es die kostenlose Annahmestelle seit 2013. Hintergrund, so erklärt Bauhof-Leiter Uwe Tews, seien illegale Müllkippen gewesen. Geöffnet ist von März bis November mittwochs von 13 bis 18 Uhr und samstags 9 bis 12 Uhr. „Das Angebot wird rege von der Bevölkerung angenommen“, schildert Uwe Tews. Allein im vergangenen Jahr seien 500 Tonnen kompostierbare Abfälle zusammengekommen. Zum Vergleich: 2013 waren es noch 300 Tonnen. Diese würden gehäckselt oder durch eine Fachfirma kompostiert. In geringen Mengen werde auch Elektroschrott angenommen. Die jährlichen Kosten für das eingesetzte Personal beziffert er mit 10 000 Euro.

Warum keine Testphase?

Ein ähnliches Konzept hätte es auch in Grevesmühlen geben können, meint Stefan Baetke. „Man könnte zum Beispiel eine Kooperation mit der Diakonie eingehen und Menschen mit Behinderungen vor Ort einsetzen.“ Um verlässliche Aussagen treffen zu können, ob sich eine kostenlose Annahmestelle lohnt, hätte man eine solche für zwei Jahre austesten können.

„Ich denke nicht, dass die wirtschaftliche Existenz von GER vom Thema Grünschnitt abhängig ist“, betont Gerrit Uhle ( SPD). Mit der Preiserhöhung bei GER beobachtet er schon jetzt vereinzelt illegale Grünschnittentsorgung – unter anderem im Graben zwischen Neu Degtow und Degtow. „Und genau das ist es, was wir nicht wollten.“

