Kostenlose Kita kostet Gägelow 73 000 Euro mehr

Gägelow

In Mecklenburg-Vorpommern sind Krippe, Kita und Hort seit Januar kostenlos. Das ist für die Eltern eine große finanzielle Entlastung. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( CDU) hat es: „Die größte Familienentlastung in der Geschichte unseres Landes.“ Insgesamt profitieren 110 000 Kinder im Land von dem neuen Gesetz. Doch für einige Gemeinden bringt es deutliche Mehrbelastungen mit sich, unter anderem für Gägelow vor den Toren Wismars. Darüber hat Bürgermeister-Friedel Helms-Ferlemann ( CDU) in der Gemeindevertretersitzung informiert.

Kosten steigen deutlich

Im vergangenen Jahr sind für die Kinderbetreuung Kosten in Höhe von 295 000 Euro angefallen, in diesem Jahr werden es 362 000 Euro sein und im kommenden Jahr bereits 368 000 Euro.

Der Bürgermeister hofft, die zusätzlichen Gelder in diesem Jahr mit der günstigeren Kreisumlage auffangen zu können. Die soll um zwei Prozent sinken. „Das könnte eine Gegenfinanzierung sein“, sagt Ferlemann. Doch im kommenden Jahr könnte das schon wieder anders aussehen – wenn, wie es derzeit erwartet wird, die Kreisumlage wieder steigen sollte.

Land und Kreis sollen zahlen

Die Sozialausschussvorsitzende Simone Oldenburg (Linke) kritisiert, dass das neue Kita-Gesetz auf Kosten einiger Gemeinden im Land geht: „Zehn Kinder mehr bedeuten für uns gleich 80 000 Euro mehr“, sagt sie und fordert Land und Kreis auf, die zusätzlich anfallenden Kosten zu übernehmen: „Die Mehrkosten sollten nicht den Gemeinden aufgehalst werden, um sich selbst einen schlanken Fuß zu machen.“

Gägelow mit rund 2600 Einwohnern ist eine kinderreiche Gemeinde. Für die Jahre 2020 und 2021 hat das zuständige Amt Grevesmühlen-Land die Kostenkalkulation für die Betreuung mit 202 Mädchen und Jungen aufgestellt. So viele Kinder werden dann in Krippe, Kita und Hort erwartet. Im vergangenen Jahr sind 196 Kinder gewesen.

Der Grund für die Kostensteigerung in Gägelow ist, dass die Kommune bislang vergleichsweise niedrige Gemeindeanteile für die verschiedenen Einrichtungen im Bereich Wismar gezahlt hat.

Festbetrag im Hortbereich

Seit Januar teilen sich Land und Kreis die Kosten für einen Kitaplatz, die Kommunen zahlen den Festbetrag dazu, unabhängig von den jeweiligen Platzkosten. Die haben sich durch den jetzt gültigen Festbetrag von 149,33 Euro für Gägelow teilweise deutlich erhöht – vor allem im Hortbereich. Für den hat die Gemeinde vorher im Durchschnitt 80 Euro bezahlt, berichtet Simone Oldenburg.

Mit dem neuen Kita-Gesetz übernimmt das Land die Elternbeiträge in Höhe von jährlich 145 Millionen Euro. Dafür werden in den kommenden Jahren auch Mittel aus dem Bundes-Kita-Gesetz eingesetzt. Nach Worten der CDU-Abgeordneten Maika Friemann-Jennert beträgt die durchschnittliche Ersparnis für die Familien mit Ganztagsplatz 1704 Euro im Jahr in der Krippe, 1320 Euro im Kindergarten und 1080 Euro im Hort.

Von Kerstin Schröder