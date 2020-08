Grevesmühlen

Während Landtag und Landesregierung seit Monaten um das Azubi-Ticket in Mecklenburg-Vorpommern feilschen, hat die Kreistagsfraktion der Linken jetzt versucht, einen Weg zumindest für Nordwestmecklenburg zu finden. So gab es einen Antrag im Kreistag, der die Verwaltung auffordern sollte, zu prüfen, was es denn kosten würde, wenn wenigstens die Azubis aus dem Nordwestkreis kostenlos zur Ausbildungsstelle und zurück fahren könnten. Die Fraktion Bündnis 90/die Grünen gingen sogar noch einen Schritt weiter und forderten einen kostenlosen ÖPNV für alle Jugendlichen unter 18 Jahre. Beide Anträge scheiterten am Votum der übrigen Fraktionen. Denn, so die Begründung vonseiten der CDU und der SPD, es sei Aufgabe des Landes, sich darum zu kümmern. Nur für Nordwestmecklenburg eine Insellösung zu finden, sei der falsche Weg. Am Ende einigten sich die Kreistagsmitglieder auf einen Kompromiss, die Landrätin soll demnach Druck auf die Landesregierung ausüben, dass das Azubi-Ticket schnellstmöglich eingeführt werde.

Von Michael Prochnow