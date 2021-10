Grevesmühlen/Wismar

Das Thema kostenloser ÖPNV ist seit Jahren immer wieder Auslöser zahlreicher politischer Debatten, auch in Nordwestmecklenburg. Obwohl der öffentliche Personennahverkehr ein reines Zuschussgeschäft für die Landkreise und Kommunen ist, wollen sie nicht auf die Einnahmen durch die Tickets verzichten.

Doch nun startet Nordwestmecklenburg einen Versuch, die Fahrgastzahlen zu steigern. Am dritten Adventswochenende, also vom 17. bis zum 19. Dezember, braucht niemand in den Nahbus-Fahrzeugen ein Ticket zu lösen. Der Kreistag hat den entsprechenden Beschluss mit deutlicher Mehrheit gefasst.

Einzelhandel soll angekurbelt werden

Durch den Versuch soll zum einen der Einzelhandel angekurbelt werden in der Vorweihnachtszeit, zum anderen erhofft sich der Landkreis durch das Angebot Informationen darüber zu erhalten, ob und wie viele Menschen den Service überhaupt annehmen. Während die regulären Fahrgastzahlen über die verkauften und verteilten Fahrscheine relativ einfach zu erheben sind, dürfte es an jenem Wochenende deutlich schwieriger werden.

Wie Roland Finke, der zuständige Fachdienstleiter in der Kreisverwaltung, mitteilte, plane man, die Busfahrer im Nachgang zu befragen. Aus den subjektiven Eindrücken der Fahrer hoffen die Verantwortlichen eine objektive Einschätzung zu erhalten.

Opposition kritisiert das Angebot als Aktionismus

Ausgegangen war die Initiative zum kostenfreien Adventswochenende von der SPD-Fraktion, die zumindest bei diesem Thema ungewohnte Rückendeckung aus dem Kreistag unter anderem von der CDU erhielt. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen allerdings hält die Aktion nur für ein Strohfeuer, das wenig Wirkung erzielen dürfte.

Mathias Engling: „Diese Aktion hilft uns nicht ansatzweise weiter. Die Leute kommen zwar tagsüber aus den ländlichen Gebieten nach Wismar, aber wenn sie abends zurückwollen, dann müssen sie feststellen, dass gar kein Bus fährt um diese Zeit.“ Von den Linken kam der Hinweis, dass eine solche Aktion auch zum Schwedenfest und anderen Großveranstaltungen sinnvoll sei.

30 000 Euro kostet das Wochenende

Laut Nahbus kostet den Landkreis das kostenfreie Wochenende rund 30 000 Euro, die Summe setzt sich zusammen aus den Einnahmen, die das Unternehmen nicht erzielen wird. Zum Vergleich wurden die Zahlen von einem Adventswochenende vor zwei Jahren herangezogen. Tatsache ist allerdings, dass der ÖPNV in Nordwestmecklenburg auch nach der Reform der Ticketpreise und Fahrpläne noch längst nicht den Stellenwert bei den Einwohnern hat, den die Verantwortlichen gern sehen würden.

Die Fahrgastzahlen stagnieren, ohne den Schülerverkehr, der den Großteil der Fahrgäste ausmacht, wäre kaum etwas los in den Bussen. Laut Nahbus gab es im Jahr 2020 rund 4,5 Millionen sogenannte Beförderungsfälle, davon waren 3,25 Millionen reiner Schülerverkehr.

Von Michael Prochnow