Börzow

Klarer Himmel, angenehme Temperaturen und jede Menge frische Kräuter, Obst und Gemüse. Kristin Brandt, die in Börzow bei Grevesmühlen ein Kräutercafé betreibt und regelmäßig Kurse hält, ist derzeit in Südspanien unterwegs. Darüber berichtet sie auf ihrem Blog im Internet. Unterwegs ist die Ernährungsexpertin mit einem Begleiter in einem grünen VW Bulli. Dort berichtet sie über die Erfahrungen in der Flora der Region. Überrascht ist Kristin Brandt allerdings von der Tatsache, dass es auf den Märkten fast nur Salat gibt. Kräuter pflückt sie sich daher selbst in der Natur. Und davon gibt es im milden Klima Südspaniens reichlich. Weil sie nicht nur Zuhause auf Nummer sicher geht, hat sie ein paar Kilogramm Nackthafer dabei, schreibt sie in ihrem Bericht. „Diesen lasse ich ein paar Tage in frischem Wasser keimen und genieße ihn dann mit Orangen/Apfel/Nüssen und einigen guten Gewürzen/Pülverchen.“ Wer mehr darüber erfahren möchte, einfach auf den Blog klicken.

Von Michael Prochnow