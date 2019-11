Krank und verwahrlost: So rettet das Veterinäramt Tiere in Not

Grevesmühlen

Der Hund auf dem Bild hat kaum noch Haare am Körper und ist völlig ausgemergelt. Dass es sich hier um einen ausgewachsenen Schäferhund handelt, wird erst deutlich, wenn man sich die Fotos anschaut, wie das Tier nach dem Aufpäppeln durch das Tierheim aussieht. Heute ist er wieder ein gesunder kräftiger Schäferhund, der bei einer Familie lebt, die sich um ihn kümmert.

Das war früher nicht der Fall, bis das Veterinäramt des Landkreises ihn befreite. „Ein Zeuge hatte uns auf den Fall aufmerksam gemacht“, erzählt Philipp Aldinger, der Leiter des Veterinäramtes Nordwestmecklenburg, das seinen Sitz in der Kreisverwaltung in Grevesmühlen hat.

Halter quälen Tiere meistens nicht vorsätzlich

„Beim ersten Termin haben wir dem Halter Auflagen erteilt. Als er die nach ein paar Tagen immer noch nicht erfüllt hatte, blieb uns nichts anderes übrig, als den Hund mitzunehmen.“ Eine Rettung in letzter Sekunde. „Wie auch in diesem Fall ist es oft so, dass die Halter die Tiere nicht vorsätzlich vernachlässigen. Sie haben selbst so viele Probleme, dass sie den Zustand der Tiere gar nicht mehr wahrnehmen.“ Die wenigsten Menschen würden die Tiere vorsätzlich quälen.

Der Schäferhund hat inzwischen ein neues Zuhause, ist gesund und hat wieder Spaß am Leben mit den Menschen. Knapp 2 000 Euro hat die Behandlung und Unterbringung des Schäferhundes gekostet. Das Geld versucht sich die Behörde vom ursprünglichen Halter zurückzuholen. Nur: „Die Chancen dafür stehen in der Regel nicht gut.“

Pony mit 20 Zentimeter langen Hufen

Die Hufe dieses Ponys waren nicht beschnitten, die Schafe nicht geschoren worden. Der Halter reagierte, er durfte die Tiere behalten. Quelle: Michael Prochnow

Auch der zweite Fall, den Aldinger, schildert, ist typisch. Ein Tierhalter hatte ein Pony und mehrere Schafe auf einer Weide. Dem Pferd wuchsen die Hufe bereits so weit nach vorn, dass es kaum laufen konnte, die Schafe drohten unter der Last der Wolle zusammenzubrechen. Sie waren ewig nicht geschoren worden. „Nach unserem Eingreifen hat der Halter die Auflagen erfüllt, die Tiere konnte er behalten“, beschreibt der Tierarzt. Zudem gab es eine unangekündigte Nachkontrolle.

Gefährdete Tiere melden: einfacher durch soziale Medien

Philipp Aldinger, Leiter des Veterinäramtes Nordwestmecklenburg rettet mit seinem Team Tiere in Not. Quelle: Michael Prochnow

Aldinger und sein Team, zu dem 20 Mitarbeiter inklusive drei Amtstierärzte gehören, nehmen pro Jahr knapp 150 Beschwerden auf, bei 129 folgte allein in diesem Jahr eine Kontrolle. „Durch die Smartphones und die sozialen Medien ist es natürlich leichter geworden für die Zeugen, uns die Fälle zu melden.“ In den meisten Fällen greifen die Experten ein, in „fünf bis zehn Prozent der Fälle sind es allerdings auch einfach Nachbarschaftsstreitigkeiten, die dann über uns ausgetragen werden sollen“. An Arbeit mangelt es Philipp Aldinger und seinen Leuten nicht. Denn auch die großen Nutztierbestände in Nordwestmecklenburg gehören zum Aufgabengebiet der Behörde.

Rund 6800 Tierhalter sind im Nordwestkreis registriert – Hunde- und Katzenbesitzer zählen nicht dazu. „Die Palette der registrierten Tierhalter reicht vom Bienenzüchter mit seinem Stock über den Hühnerhof bis zur Rinderherde und zum Pferdehof“, erklärt Aldinger. Allein 4700 Geflügelhalter gibt es zwischen Herrnburg und Warin. 350 Rinderhalter mit 43 000 Tieren sind registriert, 350 Schweinezüchter mit 155 000 Tieren ebenso. 1000 Pferdehalter mit rund 4000 Tieren weist die Statistik zudem aus. „Wir müssen das so genau wissen, weil natürlich auch die großen Ställe und Firmen regelmäßig überprüft werden müssen. Aber auch beim Ausbruch von Krankheiten müssen wir wissen, wo wir welche Tiere in der Region haben.“

Katzenschwemme sorgt für Probleme

Das wüsste Philipp Aldinger auch gern bei den Katzen und Hunden, aber solange die derzeit diskutierte Kennzeichnungspflicht für diese Haustiere keine gesetzliche Grundlage hat, kann der Veterinär nur schätzen. Wie notwendig eine Kennzeichnung ist, zeigt die Statistik der drei Tierheime im Kreis ( Roggendorf, Dorf Mecklenburg und der Lottihof). Denn die haben in diesem Jahr allein 600 wilde Katzen und Kater aufgenommen und kastriert. „Vor allem die wilden Katzenpopulationen machen uns zu schaffen, da offiziell niemand für die Tiere verantwortlich ist.“ Zwar geben Land und Tierschutz jedes Jahr eine fünfstellige Summe in Mecklenburg-Vorpommern für die Kastration aus. „Aber das reicht vorn und hinten nicht“, sagt Philipp Aldinger.

Inzwischen vergibt der Landkreis Nordwestmecklenburg zumindest an die Tierheime in Roggendorf und Dorf Mecklenburg pro Jahr eine Förderung in Höhe von 10 000 Euro. Für den Lottihof wird noch nach einer Lösung gesucht. „Damit wollen wir zeigen, dass uns die Arbeit der Tierheime wichtig ist“, sagt Mathias Diederich, stellvertretender Landrat von Nordwestmecklenburg und zuständig für Ordnung und Sicherheit.

