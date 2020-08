Grevesmühlen

Stillstand bei den Tarifverhandlungen um die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter des DRK Krankenhauses Grevesmühlen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi habe die Geschäftsführung die Verhandlungen abgebrochen. Die Folge ist eine offener Arbeitskampf, bereits zweimal haben die Belegschaften der Krankenhäuser in Grevesmühlen und Grimmen, die Einrichtungen haben dieselbe Geschäftsführung, die Arbeit niedergelegt. Gebracht hat es nichts. Geschäftsführer Jan Weyer habe sich nach Angaben der Mitarbeiter bislang nicht geäußert, auch Presseanfragen an die DRK-Einrichtungen werden nicht beantwortet.

Beirat will zwischen den Verhandlungspartnern vermitteln

Jetzt hat sich Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) in die Debatte eingeschaltet. Sie kündigte auf der Kreisversammlung der SPD an, dass sie eine Sondersitzung des Krankenhaus-Beirates einberufen habe. Kerstin Weiss ist dort ebenso Mitglied wie die stellvertretende Bürgermeisterin von Grevesmühlen, Kristine Lenschow. Laut Kerstin Weiss werde die Sitzung in dieser Woche stattfinden. „Die ganze Angelegenheit muss zu einem guten Ende geführt werden“, sagte sie. Die Mitglieder des Beirates haben lediglich eine beratende Funktion für die Geschäftsführung.

Anzeige

Und darum geht es bei der Auseinandersetzung.

Von Michael Prochnow