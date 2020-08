Grevesmühlen

Bereits vor einer Woche hatten einige Mitarbeiter des Grevesmühlener DRK Krankenhauses für mehrere Stunde die Arbeit niedergelegt, jetzt ruft die Gewerkschaft Verdi erneut zum Streik auf. Am Donnerstag soll der Arbeitskampf fortgesetzt werden, das geht aus einem Aufruf hervor, der in dieser Woche verteilt wurde.

Stillstand bei den Tarifverhandlungen

Die Gewerkschaft begründet den erneuten Streikaufruf mit dem Stillstand bei den Tarifverhandlungen mit der Geschäftsführung. Verdi fordert eine Tarifanpassung für alle nichtärztlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, konkret geht es um eine Angleichung der Löhne und Gehälter an die Tarife der umliegenden Krankenhäuser. Teilweise würden die DRK-Mitarbeiter 20 bis 30 Prozent weniger als ihre Kollegen in anderen Häusern verdienen, heißt es dazu. Der Streikaufruf richtet sich an die Belegschaften in Grevesmühlen und Grimmen, beide Häuser werden von der gleichen Geschäftsführung geleitet. Wie Verdi weiter mitteilt, sei trotz des Streiks der Notdienst in den Krankenhäusern gewährleistet. Die Geschäftsführung war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Von Michael Prochnow