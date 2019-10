Krankenhaus-Mitarbeiter kritisieren Arbeitsbedingungen in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Harsche Kritik an der Geschäftsführung des DRK-Krankenhauses in Grevesmühlen: Die rund 200 Mitarbeiter haben einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie die Missstände in dem 122 Betten großen Haus aus ihrer Sicht anprangern. Der Brief wurde nach Angaben der Mitarbeiter in Abstimmung mit der Gewerkschaft ver.di veröffentlicht. Mehrere Themen werden darin angesprochen. Unter anderem heißt es dort wörtlich: „Durch die aktuelle Personalpolitik und niedrigem Gehalt gibt es nur wenige Neueinstellungen. Nach Probearbeit kommt keiner mehr wieder, da sie in anderen Einrichtungen für weniger Stunden mehr Lohn erhalten, hier in Grevesmühlen bekommt man als ausgebildete Fachkraft das Gehalt eines Helfers, was viele Bewerber abschreckt, denn man muss ja schließlich auch Miete zahlen, der Kühlschrank will auch gefüllt werden, Auto muss betankt werden, u.s.w.“

Das steht im offenen Brief Auszug aus dem Inhalt des Briefes: „Durch die aktuelle Personalpolitik und niedrigem Gehalt gibt es nur wenige Neueinstellungen. Nach Probearbeit kommt keiner mehr wieder, da sie in anderen Einrichtungen für weniger Stunden mehr Lohn erhalten, hier in Grevesmühlen bekommt man als ausgebildete Fachkraft das Gehalt eines Helfers, was viele Bewerber abschreckt, denn man muss ja schließlich auch Miete zahlen, der Kühlschrank will auch gefüllt werden, Auto muss betankt werden, u.s.w. Andere Beschäftigte des DRK versuchen sich mit einem Nebenjob über Wasser zu halten, aber wie lange sind sie der Doppelbelastung gewachsen?? Der Unmut der Mitarbeiter wird immer größer, da auch keine Entlastung in Sicht ist. Der Geschäftsführer schaut nur auf seine Umsatzzahlen, aber tut für seine Arbeitnehmer nicht wirklich viel. Er schmettert alle Verhandlungen ab mit der Aussage die wirtschaftliche Situation ließe keine Gehaltserhöhung oder in einigen Bereichen keine Stundenaufstockung zu. Trotz des Refinanzierungsgesetzes (Pflegestärkungsgesetz), das im Januar diesen Jahres in Kraft getreten ist, gibt es keine Veränderung. Das sorgt für großen Unmut bei den Mitarbeitern, sie fühlen sich nicht wertgeschätzt und suchen sich woanders eine neue Stelle, was wiederum zu Personalmangel und Abwanderung von Fachpersonal führt. Der Geschäftsführer hinterfragt nicht die Gründe die zur Kündigung geführt haben und bemüht sich nicht, vielleicht doch noch eine Lösung zu finden, denn bald sind die Löcher nicht mehr zu stopfen. In den nächsten 5 Jahren gehen bestimmt noch mal 30 Angestellte in Rente, wer soll sie ersetzen??? Dienstplangestaltung, hoher Krankenstand, Überstunden: Immer wieder kommt es vor, dass Mitarbeiter kurzfristig einspringen müssen und dazu genötigt werden, Dienste zu übernehmen. Die 11 Stunden zwischen erneuter Arbeitsaufnahme werden dann nicht wirklich eingehalten, wie lange hält das wohl ein Körper aus, ohne Schaden in Form von Krankheit oder schlimmer noch die Einstellung gegenüber dem Berufsbild/Betrieb leidet. Wo bleibt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf?? Mit dieser hier beschriebenen Problematik hoffen wir, dass sie uns bei der Umsetzung, einen Tarifvertrag durchzusetzen, unterstützen. Denn es sollte auch Ihnen ein Anliegen sein, dass das Krankenhaus in Grevesmühlen nicht sang und klanglos untergeht und geleistete Arbeit entsprechend wertgeschätzt wird. Wir brauchen sofort mehr Personal, um die Patienten adäquat und qualifiziert versorgen zu können. So, wie wir es in unseren Ausbildungen mal gelernt haben. Das geht eben nur über faire Bezahlung. Mit Gesundheit und Krankheit sollte man keinen Profit machen können. Mit freundlichen Grüßen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DRK-Krankenhauses“

Weiterhin kritisieren die Mitarbeiter die aus ihrer Sicht fehlende Kooperationsbereitschaft der Geschäftsführung. Verhandlungen über Lohn und Gehalt würden stets mit dem Argument der Wirtschaftlichkeit des Krankenhauses abgeblockt. Das führe unter anderem dazu, dass Kollegen bereits gekündigt hätten, anderen würden Zweitjobs annehmen, um über die Runden zu kommen. Immer wieder komme es vor, dass Mitarbeiter aufgrund von Krankheitsfällen zusätzliche Dienste übernehmen müssten, was dazu führe, dass die vorgeschriebenen Ruhezeiten zwischen den Diensten nicht eingehalten würden. Mit dem offenen Brief und der Unterstützung der Gewerkschaft hoffen die Mitarbeiter auf einen Tarifvertrag. Die Geschäftsführung war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Von Michael Prochnow