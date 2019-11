Klütz

Martina Peters von der Galerie „Spinnrad“ in der Alten Molkerei in Klütz und ihre Spinngruppe laden an den Donnerstagen in der Adventszeit zum Mitspinnen ein. Am 28. November, 5., 11. und 19. Dezember trifft sich die Gruppe für das gemeinsame Handwerk in der Alten Molkerei an der Lübecker Straße.

Pro Person wird ein Unkostenbeitrag von 10 Euro für das Spinnen und die Anleitung verlangt. Anmeldungen und Informationen sind unter 01573 / 38 65 258 möglich.

Von Malte Behnk