Dorf Mecklenburg

Gute Nachrichten aus dem Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg: Es öffnet wieder seine Türen. Voraussetzung für einen Besuch ist allerdings ein Termin, der telefonisch vereinbart werden muss.

„Im Telefonat werden die Anrufer umfassend informiert, was zu beachten ist. Allerdings können Besucher auch individuelle Wünsche absprechen“, informiert Museumsleiter Björn Berg. Wenn also das Homeschooling eine Abwechslung verträgt, ist der Besuch im Kreisagrarmuseum eine lehrreiche Alternative. Mit den Eltern oder Großeltern können Schüler dann in die Geschichte der Region abtauchen.

Ein Blick lohnt auf jeden Fall auf den Brutapparat von 1955, der im Museum seinen Platz hat. Am Montag startete die Kükenlotterie. 48 bunt gemischte Hühnereier sind dort sicher verwahrt. In der Woche vor Ostern werden die Küken schlüpfen. Noch können Tipps abgegeben werden, aus welchem Ei sich zuerst ein Schnabel reckt. „Wer auf das Ei getippt hat, aus welchem das erste Küken schlüpft, gewinnt einen Preis“, erklärt Anna Weber vom Kreisagrarmuseum. Mitmachen kann jeder auf Facebook, telefonisch unter 03841/790020 oder per Mail unter info@kreisagrarmuseum.de.

In den Bruteiern verstecken sich verschiedene Hühnerrassen: in Nummer 1 bis 10 Seidenhühner, in Nummer 11 bis 20 Brahmas, in Nummer 21 bis 36 Schwedische Blumenhühner und in Nummer 37 bis 48 ein Mix aus Italiener und Buschhühner. Viel Glück!

Von OZ