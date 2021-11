Kreismedienzentrum und 10 000 Haushalte sind am Glasfasernetz

Grevesmühlen

„Es ist ein freudiger Anlass in düsteren Zeiten“, sagte Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann (CDU) jetzt im Kreismedienzentrum in Grevesmühlen, wo er den offiziellen Anschluss an das Glasfasernetz verkündete.

Schomann nannte es einen wichtigen Etappensieg, der mit diesem Anschluss erreicht wurde. Ihn gibt es im Kreismedienzentrum nach Aussage des Leiters Gabor Hartung schon seit etwa drei Wochen. Bis dahin hatte der Internetanschluss nur eine Leistung von 200 Mbit pro Sekunde, während jetzt mit einem Gigabit pro Sekunde gesurft werden kann. Das schnelle Internet ist für die Aufgaben, die das Kreismedienzentrums erfüllt, notwendig. So kümmert sich das Kreismedienzentrum mit seinem „IT4School“-Team um den Support und die Administration vieler Netzwerke an den kreiseigenen Schulen. Dazu gehört unter anderem, dass von hier aus die notwendigen Updates der Programme durchgeführt werden.

58 Schulen in NWM können Onlinemediathek nutzen

Außerdem hat das Kreismedienzentrum eine Onlinemediathek mit mehr als 17 000 Titeln. Nicht nur die kreiseigenen Schulen, sondern alle 58 Schulen im Landkreis Nordwestmecklenburg können darauf zugreifen. Mit einer schnellen und sicheren Verbindung haben auch die Schüler mehr davon, als wenn das Internet hakt oder die Verbindung immer wieder unterbrochen wird. Auch deshalb, so Hartung, ist eine stabile Verbindung notwendig.

34 Schulen sind am schnellen Netz

„Für die Bildung ist das wichtig. Die Schulen brauchen das Internet“, sagte Thomas Murche, technischer Vorstand der Wemag, bei der Inbetriebnahme vor Ort. Nicht nur das Kreismedienzentrum ist mit jetzigem Stand an das moderne Glasfasernetz angeschlossen worden. Dazu gehören auch 34 von 42 anzuschließenden Schulen im Landkreis Nordwestmecklenburg. Die restlichen folgen, einige bis zum Jahresende, andere im ersten Quartal 2022.

Bisher 10 000 Haushalte am Breitbandnetz

„Wir wollen das Leistungsversprechen einhalten“, meinte Murche mit Blick auf den gesamten Breitbandausbau im Landkreis Nordwestmecklenburg. Dafür hatte die Wemacom, Tochter der Wemag, den Zuschlag erhalten. Bis zur letzten Woche waren nach Aussage von Murche insgesamt 10 000 Haushalte in Nordwestmecklenburg an das Glasfasernetz angeschlossen worden. Bis spätestens 30. März 2022 sollen dann alle Anschlüsse erfolgt sein. Damit würde sich auch im Bereich der Bildung der Kreis schließen. Denn gutes und effektives Homeschooling, wie es gerade in Zeiten der Pandemie immer wieder verlangt wird, ist auch nur mit einer sicheren Datenverbindung möglich.

Von Dirk Hoffmann