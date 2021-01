Grevesmühlen/Wismar

Mehr als 3000-mal ist der Online-Adventskalender der Kreismusikschule „Carl Orff“ Nordwestmecklenburg im Dezember auf der Internetseite www.kms-nwm.de angesehen worden. Nach dem großen Erfolg eröffnen die Lehrkräfte nun eine digitale Bühne. Jeden Monat präsentieren Schülerinnen und Schüler hier ihre künstlerischen Leistungen. Somit können sich überregional Besucher der Homepage in Zeiten sozialer Einschränkungen unter der Rubrik „Veranstaltungen“ ein Stück Kultur ins Wohnzimmer holen.

Die Kreismusikschule führt ihren Unterricht in der Zeit des Lockdowns in digitaler Form durch. Aktuell lernen landkreisweit rund 1500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf diese Weise ein Instrument, Gesang, Schauspiel, Tanz oder Bildende Kunst. Seit mehreren Wochen gibt es die Möglichkeit, sich von den heimischen vier Wänden aus via Telefon, Handy oder Laptop mit der Musikschule zu verbinden.

Neue Zeiten angebrochen: Die Kreismusikschule „Carl Orff“ hat mit Hidehisa Edane (42) und Anna Kopperschmidt (35) eine neue Leitung. Quelle: Jana Franke

Die neue Leitung, Hidehisa Edane und Anna Kopperschmidt, hat sich für dieses Jahr einiges vorgenommen. Unter anderem soll das Ensembleangebot ausgebaut werden. Auch ein Jugendorchester ist im Aufbau. Zudem soll das Instrumentenkarussell mit dem Kontrabass erweitert werden. Außerdem werden junge Fachkräfte mit einem abgeschlossenen Musikstudium gesucht.

Die Kreismusikschule „Carl Orff“ zählt 1600 Schüler – davon 1300 Kinder und Jugendliche und 300 Erwachsene. Es gibt knapp 30 Außenstellen im Landkreis. Die Einrichtung kann auf 23 Festangestellte und 44 Honorarkräfte zurückgreifen.

Von Jana Franke