Dienstberatungen sind Alltagsgeschäft und gehören zum Leben in Betrieben, Verwaltungen oder anderen Einrichtungen dazu. Emotional werden sie nur selten geführt. Anders am Mittwoch in der Kreismusikschule „ Carl Orff“ Nordwestmecklenburg. Da gab es im Foyer für die Koordinatorin Heidrun Bank, die zum 31. Juli die Einrichtung in dieser Funktion verlässt, Blumen und sogar ein musikalisches Ständchen. Dargeboten wurde der Jazz-Kanon „Hallo Django“.

Stellvertreterin bis 2003

„Ohne Frau Bank kann ich mir die Kreismusikschule gar nicht vorstellen“, erklärte Klaus-Jürgen Ramisch, Sachgebietsleiter für Kultur und Archiv beim Landkreis Nordwestmecklenburg, als er ihr einen Blumenstrauß überreichte. Diesen Gedanken hatten an diesem Tag aber viele der Anwesenden. Denn Heidrun Bank prägte wie keine andere diese Musikschule. Zusammen mit Adeline Frey hatte sie 1990 die damalige Musikschule Grevesmühlen ins Leben gerufen und sie bis zur Kreisgebietsreform 1994 geleitet. Danach übernahm Hartwig Kessler das Ruder der neu gebildeten Kreismusikschule „ Carl Orff“ Nordwestmecklenburg. Ihn hatte sie 1992 angeheuert und mit in das Boot geholt, wie sie erzählt.

Bis 2003 war Bank fortan die Stellvertreterin von Kessler, ehe sie schwer erkrankte und diese Aufgabe nicht mehr wahrnehmen konnte. Die gute Seele in der Kreismusikschule blieb sie nach überstandener Krankheit aber. In der neuen Rolle als Koordinatorin hatte sie in den folgenden Jahren kaum weniger zu tun. Dazu gehörten unter anderem auch die Vorbereitung und Durchführung von Konzerten und anderen Veranstaltungen sowie die Pressearbeit. Außerdem leitete sie das von Bella Kalinowska ins Leben gerufene Instrumentenkarussell.

Mehr Zeit für Freunde und Familie

Am 31. Juli endet für Heidrun Bank nun auch diese Tätigkeit. Die 66-Jährige geht in Rente, bleibt aber nicht rastlos. Denn der Kreismusikschule fühlt sie sich nach wie vor eng verbunden. So will sie weiterhin die Aufgaben der 2. Vorsitzenden des Fördervereins wahrnehmen und außerdem im Blasorchester auf dem Tenorhorn und in der Big Band auf der Posaune spielen. Privat möchte sich die engagierte Frau jetzt mehr Zeit für Freunde und Familie nehmen, auch mal ein gutes Buch lesen und zu Ausflügen mit dem Fahrrad starten. All das war in den letzten drei Jahrzehnten ihrer Tätigkeit in den verschiedenen Funktionen der Musikschule zu kurz gekommen.

In der Kreismusikschule „ Carl Orff“ werden nach dem Ausscheiden von Heidrun Bank derweil die Aufgaben neu verteilt. Franziska Kraft leitet künftig das Instrumentenkarussell, um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kümmert sich Anna Kopperschmidt. Auch für den Leiter Hartwig Kessler endet in wenigen Wochen die Dienstzeit. Am 31. August ist für ihn ebenfalls Schluss.

Von Dirk Hoffmann