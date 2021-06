Grevesmühlen/Wismar

Die Sonne strahlt an diesem Morgen auf das Grevesmühlener Gymnasium am Tannenberg hinab. Und das passt ganz hervorragend zu diesem Tag. Der 1. Juni ist in diesem Jahr in Nordwestmecklenburg nicht nur der Tag des Kindes.

Es ist auch der Tag, an dem zum ersten Mal nach vielen Monaten wieder Präsenz-Unterricht – wenn auch mit gewissen Einschränkungen – an beiden Standorten der Kreismusikschule NWM in Grevesmühlen und Wismar erlaubt ist.

Endlich wieder richtig musizieren

Endlich also müssen kleine und große Musikschüler und -schülerinnen nicht mehr nur digital musizieren. Auch die Lehrer und Lehrerinnen, verrät Kreismusikschulleiter Hidehisa Edane, freuen sich darauf, ihre Schüler nicht mehr nur auf Bildschirmen zu sehen. Gefeiert wird an diesem Tag auch deshalb, weil die Kreismusikschule in diesem Jahr einen besonderen Geburtstag hat. Es gibt sie jetzt seit 30 Jahren.

Die meisten Jubiläumsveranstaltungen, die noch bis zum 6. Juni stattfinden, müssen zwar nach wie vor online laufen – einfach weil es in den vergangenen Monaten keine Möglichkeit gab, anderes zu planen. Doch immerhin, die Übergabe des neuen Logos für die Kreismusikschule kann am Morgen des 1. Juni in Präsenz stattfinden.

Und: auch endlich wieder voller Fahrradparkplatz vor dem Grevesmühlener Gymnasium. Die Schülerinnen und Schüler genießen es, einander nach gefühltem Endlos-Corona-Ausnahmezustand wiederzusehen – bevor dann bald schon wieder die Sommerferien in MV beginnen. Quelle: Annett Meinke

Neues Schul-Logo, neue Mini-Kontrabässe

Klaus-Jürgen Ramisch vom Landkreis Nordwestmecklenburg gehört zu den Gratulanten. Die Wismarer Grafikdesignerin Maria Tonn freut sich über das Lob für das neue Logo, das sie kreiert hat, das Kreismusikschulleiter Hidehisa Edane stolz in den Händen hält.

Außer Blumen hat Ramisch noch etwas anderes mitgebracht. So wie es sich gehört an einem runden Geburtstag. Über die Kultursonderprogramme des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern gibt es Geld, das nun zusammen mit Mitteln des Landkreises für die Anschaffung von fünf Mini-Kontrabässen für die Musikschule eingesetzt wird. Um die 7000 Euro wird die Anschaffung der neuen Kinder-Instrumente kosten.

Von Annett Meinke