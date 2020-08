Grevesmühlen

Im kommenden Jahr stehen zwei wichtige Wahltermine an, zum einen endet im Sommer die Amtszeit von Landrätin Kerstin Weiss ( SPD), zum anderen ist Bundestagswahl im September. Beide Termine passen eigentlich nicht zusammen, da die Landratswahl Anfang des Jahres stattfinden muss, die Bundestagswahl im Spätsommer.

Es sei denn der Kreistag verlängert die Amtszeit der Landrätin und entscheidet sich, die Wahl zusammen mit der Entscheidung über den Bundestag zusammen zu legen. Das ist eines der Themen, die am Donnerstag, 20. August, auf der Sitzung des Kreistages in Grevesmühlen, diskutiert werden. Beginn der Sitzung ist um 17 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums am Tannenberg.

Regionalschule Mühlen-Eichsen soll saniert werden

Weitere Themen sind die Schulentwicklungsplanung des Landkreises. Konkret geht es um die Zukunft der Regionalschule in Mühlen Eichsen. Weil die Einrichtung nur aufgrund einer Sonderregelung Klassen bilden darf, gab es in den vergangenen Jahren keine Investitionen in die Schule.

Der Grund: Weil die Zukunft unklar ist, gab es keine Fördermittel. Das soll sich nun ändern, der Kreistag soll ein Bekenntnis zur Regionalschule abgeben, so dass Fördermittel eingeworben und Investitionen in Angriff genommen werden können.

Digitale Gremienarbeit ab 2021

Die Sanierung der Sehbehindertenschule in Neukloster dauert aufgrund von Schwammbefall nicht nur einige Monate länger, die wird auch 1,7 Millionen Euro teurer. Auch darüber muss der Kreistag entscheiden. Weiterhin auf der Tagesordnung steht der Prüfauftrag für die Landrätin, zu untersuchen, wie ein kostenloser ÖPNV für Azubis in NWM umgesetzt werden könnte. Die Zukunft der Berufsschule in Zierow und Wismar, die digitale Gremienarbeit sind weitere Punkte.

