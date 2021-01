Grevesmühlen

Die Kommunalpolitiker der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag Nordwestmecklenburg wollten ein deutliches Zeichen setzen und spendeten ihre Aufwandsentschädigungen für politische Arbeit, die sie im vergangenen Jahr leisteten, an gemeinnützige Institutionen in der Region. Knapp 5000 Euro kamen zusammen, die nun unter anderem der Aktion Tier Lottihof in Seefeld zugutekamen.

„Wir möchten uns bei den Vereinen bedanken, die so viel Gutes tun“, erklärte Fraktionsvorsitzender Mathias Engling. „Gerade in Zeiten von Corona müssen wir als Gesellschaft zusammenhalten und sind auf ehrenamtliches Engagement angewiesen. Es freut mich, dass Menschen in unserer Region bereit sind, sich in allen Lebensbereiche einzubringen. Dies ist für meine Fraktion und mich Vorbild und Motivation für unsere Arbeit in Nordwestmecklenburg.“

Der Lottihof betreibt seit zehn Jahren mit sehr viel Engagement und Herzblut einen Gnaden- und Kinderbauernhof in Seefeld, einem Ortsteil der Gemeinde Testorf-Steinfort. Hier finden nicht nur alte, kranke und ausgesetzte Tiere einen Aufenthaltsort, es werden auch Kinder im Kita- und Schulalter an den Alltag mit Tieren und die Tierpflege herangeführt.

Dabei helfen vier Vollzeitbeschäftigte, ein geringfügig Beschäftigter und eine Teilzeitkraft, ebenso eine Auszubildende, zwei FÖJler (freiwilliges ökologisches Jahr), ein Freiwilliger des Öko-Bundesfreiwilligendienstes (ÖBFD), eine Jahrespraktikantin sowie ein Ehrenamtler, der im Grunde immer mit von der Partie ist. Der Lottihof finanziert sich fast ausschließlich durch Spenden und ist Teil des Projektes Aktion Tier.

Geld von den Bündnis 90/Grünen des Kreistags Nordwestmecklenburgs erhielten auch das Tierheim Dorf Mecklenburg, der Verein Licht am Horizont – Palliative Care Hospiz Wismar, der Wismarer Tierpark, der Wismarer Verein „Das Boot“.

Von Annett Meinke